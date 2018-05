Leidenschaftsloser Rumpel-Fußball

Britta Gallrein

Bernau Das wäre die Möglichkeit für den FSV Bernau gewesen, den Aufstiegskampf spannend zu machen, denn die Konkurrenz patzte. Doch der Fußball-Brandenburgligist unterlag nach einem unansehnlichen Spiel vor heimischer Kulisse dem abstiegsgefährdeten FC Stahl Brandenburg und verschenkte wichtige drei Punkte.

„Das war Rumpel-Fußball“, fasst es FSV-Coach Christian Städing nach dem Spiel gewohnt nüchtern zusammen. Und tatsächlich war das, was seine Elf vor allem in der ersten Halbzeit vor rund 140 Zuschauern bot, alles andere als sehenswert. Die Bernauer als Tabellendritter ließen nichts von Aufstiegsambitionen erkennen. Das Ganze wirkte leidenschaftslos, unambitioniert, ohne zündende Ideen.

Die Brandenburger – in ihren fußballerischen Mitteln jetzt auch nicht gerade glänzend unterwegs, machten ihre Sache gut. Vor allem über die Seite des wieselflinken Außenflitzers Mudai Watanabe ging eine Menge – erwähnenswerte Torszenen waren aber auch hier Mangelware. Bis auf die 28. Minute, als Brandenburgs Lucas Meyer aus Nahdistanz Keeper Eric Niendorf zu einer Glanztat zwang, passierte nicht viel. Auf der anderen Seite schoss Lenny Canalis Wandel erst den FC-Keeper an, Kim Schwager schob den Abpraller ein, aber das Tor wurde wegen Abseitsstellung nicht gegeben.

Im Bernauer Strafraum wurde es brandgefährlich, als eine Flanke vor das Tor zischte. Nicolai Heidrich wollte retten, hielt den Fuß in den Ball und schob ins eigene Tor ein. Das 1:0 sei symptomtisch für das Spiel gewesen, findet Christian Städing später.

Der versuchte in der Pause, bei seinem Team den richtigen Knopf zu finden. „Aber wenn man mitten im Spiel den Schalter umlegen will, klappt das fast nie“, weiß der Trainer. Er sollte Recht behalten. Die Hausherren wurden jetzt zwar stärker. So richtig schön war es aber auch jetzt nicht anzusehen. Ungenaue Zuspiele, keine schönen Spielzüge, lange, nach vorne gedroschene Bälle – es war immer noch Fußball mit der Brechstange. „Spielt doch mal Fußball!“, rief ein Bernauer Fan. Recht hatte er. Städing brachte für den diesmal glücklosen Abwehrspieler Nicolai Heidrich den angeschlagenen Angreifer Ümit Ejder, der das Spiel sichtbar belebte. Karam Al Maliji sollte für Torben Schöffel im Mittelfeld ebenfalls für mehr Gefährlichkeit sorgen. Seine Einwechslung machte sich sofort bezahlt. Seine erste Aktion war ein guter Pass auf Jean-Pierre Dellerue, der zum 1:1-Ausgleich traf (61.). Die Brandenburger drängten weiter. Mudai Watanabe sauste seinen Verfolgern erneut davon, legte nach innen ab auf Ryo Yoshida – Eric Niendorf konnte den Ball so gerade noch von der Torlinie kratzen. Das Zusammenspiel der beiden – diesmal in umgekehrter Reihenfolge – führte zum 2:1 für die Gäste. Während die Bernauer auf Abseits spekulierten und nur halbherzig eingriffen, belohnte sich der beste Mann der Partie, Mudai Watanabe, seelenruhig mit seinem Siegtreffer.

„Ich bin total zufrieden. Eine super Leistung meiner Jungs, die das dritte Spiel innerhalb von einer Woche absolviert haben. Das war ein hochverdienter Sieg. Im Abstiegskampf wird es für uns trotzdem nicht einfach, denn wir haben noch ein schweres Restprogramm vor uns“, so Stahl-Tainer Eckart Märzke.

FSV-Coach Städing versuchte, es locker zu nehmen. „Wir haben die erste Halbzeit komplett verschlafen, haben gespielt wie in einem Vorbereitungsspiel. Der Sieg für Brandenburg war völlig verdient. Manchmal kann man reden was man will, man kommt dann in die Köpfe der Spieler nicht rein. Man kann ja mal verlieren, aber so wie heute, das ist natürlich nicht schön. Jetzt müssen wir sehen, dass wir die Kurve kriegen, wenn es am Sonnabend gegen Guben Nord geht.“

Bernau: Niendorf, Amuri, Heidrich (52. Ejder), Dellerue, Schwager, Mahnke, Canalis Wandel, Schöffel (61. Maliji), Savkovic, Januschowski, Töpfer