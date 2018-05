Enttäuschende Punkteteilung

Ulrich Gelmroth

Eberswalde Der erhoffte Befreiungsschlag nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge in der Fußball-Brandenburgliga blieb für die Eberswalder Preussen gegen den Werderaner FC leider aus. Am Ende hieß es 1:1-Unentschieden zwischen dem derzeitigen Achten Preussen und dem Tabellendreizehnten aus Werder.

Doch dieser Punkt könnte noch ein ganz Wichtiger für die Westender im Kampf um den Klassenerhalt werden. Denn die Abstände zu den Abstiegsrängen sind mit gegenwärtig etwa sechs Zählern nicht all zu groß. Wobei die Elf von Trainer Obrad Marjanovic aus eigener Kraft den Ligaverbleib schaffen sollte. Am Samstag steht bereits das nächste Heimspiel an, dann sind die spielstarken Lübbener zu Gast im Westendstadion (15 Uhr).

Das Spiel gegen den Werderaner FC gestaltete sich für die Preussen-Elf wesentlich schwieriger als gedacht. Von Beginn an zeigten sich die Gäste nach ihren zuletzt zwei Auswärtssiegen in Oranienburg (4:0) und Falkensee (3:2) äußerst selbstbewusst, bauten verstärkt auf eine tief gestaffelte Defensive. Durch ihren Stürmer Andy Keugne Madjouka hatten sie anderseits die erste Topchance im Spiel (9.). Preussens Torwart Lennard Peter war aber hellwach und parierte. Eberswalde setzte sein erstes Achtungszeichen durch Stürmer Soheil Gouhari (17.).

Das Spiel bewegte sich auf Augenhöhe. Dann übernahm Preussen immer mehr das Zepter, diktierte den Gästen das Geschehen auf. Neben den beiden Stürmern Gouhari und Arafa El-Moghrabi spielte sich besonders Hakan Demirel in den Fokus der Gästeabwehr, hatte gute Torchancen auf dem Fuß. Werders Jan Niklas Rauch zwischen den Pfosten war aber auf der Hut (36.) gegen den quirligen Außenflitzer der Preussen. Es blieb bis zur Pause daher torlos.

Mit einer sehr guten Gelegenheit von Gouhari startete Eberswalde in die zweite Halbzeit. Richtig zwingend war das Offensivspiel beider Teams jedoch nicht. Wobei Eberswalde klare Feld- und Chancenvorteile verbuchte. Ein Tor gelang trotzdem weder den Preussen noch den jetzt defensiver agierenden Gästen. Diese warteten auf eine Konterchance und nutzten prompt die Erste nach dem Seitenwechsel zur überraschenden Führung (75./0:1). Leonnel Noukimou schloss so eine Konter-Situation erfolgreich ab, profitierte von einem Missverständnis in Preussens Abwehrzentrum. Fast mit dem nächsten Angriff der Gäste nur Sekunden später durch Ramazan Günel ein weiterer Gäste-Treffer. Doch Torwart Peter hielt seine Elf mit einer Glanzparade im Spiel, leitete gleichzeitig mit seiner Rettungstat den schnellen Gegenzug über Adam Wiejkuc und El-Moghrabi auf Demirel am Gäste-Strafraum ein. Demirel tanzte seine Bewacher aus und ließ auch Werders Keeper beim 1:1-Ausgleich keine Abwehrchance (76.). Zwar versuchten beide Teams noch den Siegtreffer zu erzielen, er fiel aber nicht mehr.

Beide Trainer waren dann auch mit der Punkteteilung nicht glücklich. „Wir hatten nach der Führung sofort die Riesenchance zur Vorentscheidung. Stattdessen nutzte Eberswalder den abgewehrten Ball zum schnellen Gegenzug und glücklichen Ausgleich“, monierte Werder-Trainer Ingo Hecht, zeigte sich enttäuscht über die vergebene Chance auf den dritten Sieg in Folge. Auch Eberswalde haderte mit der eigenen Chancenverwertung. „Über weite Strecken haben wir das Spiel beherrscht, haben uns gute Chancen erarbeitet. Am Ende müssen wir mit der Punkteteilung leben“, so Preussen-Coach Obrad Marjanovic, dessen Elf eine dritte Niederlage in Folge aber verhindert hat. Nun gilt es, gegen Grün-Weiß Lübben möglichst wieder zu punkten.

Eberswalde: Peter – Krause (78.E. Schöffel), Pawlowski, Dymek, L. Schöffel, Lange, Wiejkuc, Aydogdu, Demirel, Gouhari, El-Moghrabi