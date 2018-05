FC Schwedt lässt sich unterbuttern

Marcus Erben

Schwedt (MOZ) In diesem Spieljahr scheint es wie verhext zu sein für die Schwedter Landesliga-Fußballer. Kreuzen sie mit Mannschaften vom Tabellenende die Klingen, betätigen sie sich regelmäßig als guter Aufbauhelfer. Nach Velten (1:2), Perleberg (2:2) und Michendorf (1:1) verlor der FC Schwedt auch gegen den SV Babelsberg II daheim mit 2:4.

Dabei ließ die erste Hälfte noch ganz und gar nicht auf diesen enttäuschenden Ausgang des Spieles schließen. Schwung- und druckvoll starteten die Gastgeber in die Partie. Ein Versuch von Philipp Ulrich nach Pass von Adamczak landete am Außennetz (2.) Manuel Fuchs schön von Iskra freigespielt, zögerte mit seinem Abschluss zu lange (7.). Der Gastgeber ließ sich auch nicht aus dem Konzept bringen, als sein Keeper Bartosz Klonowski einen Kullerball von Arthur Hilbert aus gut 20 Metern zum Entsetzen seiner Vorderleute zum 0:1 ins linke untere Ecke passieren ließ (10.). Vor allem Bartosz Latuszek aber auch Lukasz Kargol fädelten viele Angriffe gegen mit zwei Viererketten tief stehende Babelsberger ein. Pawel Iskras Schuss klärte Kai Spangenberg im Hechtsprung zur Ecke (14.), der nächste Versuch des Polen strich als Heber knapp übers Gebälk (18.). Dann nahm Latuszek Maß, zielte aber zu zentral (21.). Doch als Ulrich von links servierte, glich Iskra aus Nahdistanz per Kopf zum längst überfälligen 1:1 aus (22.). Gleich darauf der nächste Hochkaräter des FCS. Erneut Iskra setzte einen Heber an, Spangenberg wischte diesen mit klasse Reflex erneut zur Ecke (27.). Als Latuszek per Kopf den Ball dem startenden Iskra in den Lauf servierte, zog dieser los, umkurvte noch den herauseilenden SVB-Keeper und schloß zum 2:1 ab (39.). Doch wie schon gegen Wittstock folgte postwendend der Ausgleich. Antonin Hennig dribbelte sich bis zur Grundlinie durch, seinen Rückpass drückte der aufgerückte und sträflich ungedeckte Enrico Hausknecht zum 2:2 über die Linie. Eineinhalb Chancen gleich zwei Tore - welch brutale Effizienz der Babelsberger.

Auch der Beginn der zweiten Hälfte verlief zunächst vielversprechend. Iskra schoss vorbei (48.) und als Latuszek Ulrich schön frei gespielt hatte, fehlte nach dessen Eingabe der Abnehmer im Zentrum (51.). Doch das Schwedter Spiel wirkte nun nicht mehr so flüssig wie noch in der ersten Hälfte. Viele Leichtsinnigkeiten, ja teils zu lässige und letztlich tödliche Ballverluste zeigten sich bereits im Spielaufbau. Symptomatisch fiel die erneute Gästeführung. Latuszek verlor den Ball weit in der gegnerischen Hälfte, Hennig setzte zu einem 60-Meter-Solo an, trieb das Leder an passiven Schwedtern bis in den FC Strafraum vorbei und zirkelte die Kugel zum 2:3 ins lange Eck (54.). Beim FCS ging nicht mehr viel. Gegen nun sehr massiv und diszipliniert verteidigende Gäste rannte er sich immer wieder fest. Viele Einzelaktionen, verbunden mit unnötigen Ballverlusten, bremsten immer wieder den Angriffsmodus. Und warum man fast ohne jegliche defensive Absicherung agierte und damit die Babelsberger regelrecht zum Kontern einlud, müssen sich die Gastgeber selbst hinterfragen. Zwar schufen einige gute Schußversuche von Latuszek knapp über und neben das Tor für gefährliche Momente (68./70.), klärte Tim Steuk gegen Gzegorz Tarasewicz in höchster Not auf der Linie (73.) – der Treffer fiel erneut auf der anderen Seite. Ausgerechnet Routinier Tomasz Lapinski schoss den Bock, als er einen Ball unbedrängt durchrutschen ließ, Hennig als lachender Dritter hatte freie Bahn und legte zum 2:4 nach (76.). Beim FCS reichte es nicht mehr zur Wende. Zur fehlenden Frische gesellte sich nun auch die fehlende Körpersprache einiger Akteure und der Glaube an eine mögliche Wende.

Schwedt: Bartosz Klonowski; Tomasz Lapinski, Stephan Liermann, Gzegorz Tarasewicz, Lukasz Kargol, Philipp Ulrich (77.Dawid Glubs), Bartosz Latuszek, Marcin Lapinski (77. Marcel Freitag), Michal Adamczak, Manuel Fuchs (65. Patrick Büchner), Pawel Iskra