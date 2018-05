Publikum feiert René Hübner

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der 42-jährige Eisenhüttenstädter René Hübner hat sich in der ausverkauften Inselhalle mit einem K.o.-Sieg den GBC-Weltmeistergürtel gegen den Ungarn Balasz Horvath geholt. Die etwa 1000 Zuschauer sahen über fünf Stunden teilweise hochklassige Boxvergleiche.

Vielleicht hätte der Kampf des Lokalmatadoren René Hübner zum Profi-Abschied vor den heimischen Fans doch etwas länger als die zweieinhalb Runden dauern können, doch letztlich dürfte die Zufriedenheit über den Sieg ihres Helden überwogen haben. Zwar äußerte der nun 58. der unabhängigen Weltrangliste im Cruisergewicht nach dem vollbrachten Werk zur Klasse seines Gegners „na ja, ich weiß auch nicht“, aber Titel ist Titel. Nun kann der Eisenhüttenstädter, dessen Umfeld mit seinen ehemaligen Trainern, Mutter Ruth, Vater Roland, die Töchter Eva-Lotte und Alice sowie Bruder Paul mit den Schlaubetaler Dorfmusikanten einen stimmungsvollen Abschied bereitet hatte, zum Abschluss der Profi-Karriere auf die große Börse hoffen. Der 19. der unabhängigen Weltrangliste Firat Arslan mit Titeln der großen Verbände soll bereit stehen. Matchmaker Mario Pokowietz traut Hübner gegen den 47-Jährigen einiges zu. Sollten die Hoffnungen aufgehen, dann dürfte Hübner für das große Geld noch ein-, zweimal den Titel verteidigen und schließlich abtreten. Nachfolger wie Noch-Amateur Mashal Marefat von der SG Aufbau stehen für weitere Eisenhüttenstädter Boxnächte bereit. Doch erst einmal wird sich Hübner für eine Woche auf Mallorca erholen, bevor dann die Planungen mit Arslan Gestalt anfangen. „Ich habe René Hübner körperlich so gut gesehen wie nie zuvor“, ist Pokowietz des Lobes voll über den Vorzeige-Athleten. „Und wie er sich am Nachmittag um die Kämpfe der Amateure gekümmert hat, beeindruckend. Er wird ganz sicher weitere Eisenhüttenstädter Boxnächte mitgestalten.“

Auch wenn ein Vergleich nach dem Wiegen abgesagt werden musste, die Fight-Card des Abends war beeindruckend. So gab der Amateur-Vizeweltmeister von 2014 Arian Gashi aus dem Kosovo im Mittelgewicht sein Profi-Debüt gegen den Deutsch-Italiener Thomas Piccirillo. Zwar durfte der Serbe aufgrund seiner Klasse als Debütant gleich über sechs Runden gehen, doch dem 25-Jährigen war in einem temperamentvoll geführten Vergleich schon anzumerken, dass die Wettkampfdauer für ihn ungewohnt ist. So gewann Piccirillo nach Punkten auch seinen fünften Profikampf. Auf ihre Kosten kamen die Zuschauer auch im achten Vergleich des Abends um den GBC-Intercontinental-Titel im Mittelgewicht zwischen dem Dänen Ali Hussein und dem Russen Michael Schubov. Auf den Sieger wartet ein US-Debüt in Oklahoma. Der gebürtige Jordanier wirkte zunächst zwar aktiver, doch der untersetzte Russe schlug kraftvoll zu. So ging der Däne bereits in der 1. Runde unmittelbar vor dem Pausengong zu Boden, in der vierten Runde musste der leichtfüßige Hussein noch mal einen harten Treffer einstecken und in der fünften Runde rang er nach einem Tiefschlag nach Luft. Dann machte der drahtige Hussein einem Balletttänzer alle Ehre und kreiselte elegant durch das Seilquadrat, ohne jedoch ernsthaft auszuteilen. In der 7. Runde wurde das Schubov zu bunt und er schickte Ali Hussein mit einer krachenden Rechten zum Kopf zu Boden. Erleichterter Beifall, als Hussein nach einigen Minuten ein Lebenszeichen von sich gab. So schlimm stand es zwar im folgenden Hübner-Kampf um den Ungarn Balasz Horvath nach 1:51 Minuten in der 3. Runde zwar nicht, doch der Weltmeister hatte ihn mit einer Links-Rechts-Kombination zum zweiten Mal hart am Kinn getroffen. Der 38-Jährige gab auf den Knien auf.