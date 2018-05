Sprung ins Mittelfeld verpasst

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Der FC Eisenhüttenstadt hat in der Fußball-Brandenburgliga den Sprung ins ruhigere Fahrwasser verpasst. Nach dem 1:1 (1:0) im Heimspiel gegen den punktgleichen Tabellennachbarn SG Union Klosterfelde steckt er als Elfter weiter im Abstiegskampf, da mit vier Absteigern zu rechnen ist.

Nach dem leistungsgerechten 1:1 der beiden punktgleichen Tabellennachbarn FC Eisenhüttenstadt und SG Union Klosterfelde war FCE-Trainer Andreas Schmidt unmittelbar nach der Heimpartie der Ärger ob der verpassten Chance, sich endlich aus dem Abstiegskampf etwas zu befreien, deutlich anzumerken. „Wir hatten in den ersten 25 Minuten deutlich mehr Spielanteile und hätten in der Pause mit 2:0 oder 3:0 führen müssen. Schade, dass die Mannschaft diese enormen Tormöglichkeiten nicht weiter nutzen konnte. Das 1:0 war natürlich schön von Mariusz Wolbaum mit einem Pass in die Schnittstelle der Abwehr vorbereitet worden. Danach betrieb der Gegner einen hohen Laufaufwand und nahm sich unsere Spielweise an. Der Elfer war wohl berechtigt. Schade, dabei wollten wir aus diesem Spiel mit einem Sieg herausgehen.“

Fast wäre das den Eisenhüttenstädtern doch noch gelungen. Vier Minuten nach dem Ausgleich in der 81. Minute hatte Wolbaum einen Eckball von der linken Seite hoch in den Strafraum gespielt, Grünberg köpfte den Ball zwar scharf, jedoch nur an den Außenpfosten. „Das wäre viel Pech gewesen, wenn dieser Ball noch reingegangen wäre“, erklärte Gäste-Trainer Gerd Pröger. „Das Unentschieden ist hochverdient, damit sind beide Mannschaften noch gut im Rennen. Mein Team hat die fußballerisch feinere Klinge geschlagen, die Eisenhüttenstädter kamen erwartungsgemäß mehr über den Kampf. In der zweiten Halbzeit hatten wir für eine Auswärtsmannschaft recht viel Ballbesitz. So ein einfacher Pass in die Abwehr wie vor dem 0:1 darf nicht passieren. Grünberg ist dafür bekannt, dass er auf so etwas an der Linie lauert.“

Zunächst hatte in der Tat alles danach ausgesehen, dass der FC Eisenhüttenstadt an seinen etwas überraschenden 4:3-Heimsieg im Nachholspiel am Dienstag gegen TuS Sachsenhausen anknüpfen kann. Im Gegensatz zur Partie vier Tage zuvor dominierte er sogar spielerisch seinen Kontrahenten und ging gegen die lediglich mit Ersatztorwart Jan Hübner als Wechselspieler angereisten Gäste völlig verdient in Führung. Mariusz Wolbaum hatte fast aus dem Mittelkreis einen 20-Meter-Pass zwischen zwei Klosterfelder Verteidiger gespielt, Grünberg ließ den Ball laufen, spurtete an Gegenspielern und Torwart vorbei und vollendete aus spitzem Winkel aus Nahdistanz.

Die Gäste schienen ob des Rückstandes beeindruckt, doch die Eisenhüttenstädter schluderten anschließend mit ihren Möglichkeiten, so rettete Michael Laletin auf der Linie (26.), ein Schuss von Tony Raddatz wurde zur Ecke gelenkt (30.), Torwart Dennis Tietz klärte einen Schuss von Grünberg zur Ecke (35.). Aber nach einer knappen halben Stunde hatten sich die Klosterfelder von ihrem Rückstand augenscheinlich erholt und kamen nun ebenfalls zu ansprechenden Offensivszenen. So gewann Raif Yaman ein Duell gegen den robusten Carsten Hilgers und schob den Ball ganz knapp am linken Pfosten vorbei (40.).

Nach der Pause zunächst verteiltes Spiel, wobei die klaren Chancen anfangs ausblieben. In der abschließenden halben Stunde schien das Dienstag-Spiel den Eisenhüttenstädtern mehr und mehr in den Knochen zu stecken und die Randberliner verbuchten sogar Spiel- und Chancenvorteile. So traf der nach einem Konter auf der rechten Seite durchgelaufene Benjamin Bluhm den Ball nicht voll (58.), musste der für den nun stürmenden Hilgers in die Abwehr zurück beorderte Grünberg in höchster Not nach einem Eckball gegen Bluhm klären und Tobias Marz schob freistehend den Ball genau in die Arme von Stemmler (68.).

Als die Gastgeber bereits guter Hoffnung waren, den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten, gab es Strafstoß für die Gäste. Der 18-jährige Johann Krüger hatte Tobias Marz an der rechten Strafraumgrenze gefoult. Torwart Martin Stemmler war beinahe noch an den von Norman Jechow hart geschossenen Foulelfmeter herangekommen. Fast wären die Gastgeber nahezu postwendend erneut in Führung gegangen, doch Grünberg traf nach einem von Wolbaum hoch herein gegebenen Eckball per Kopf nur den Außenpfosten.

Damit beträgt der Abstand zum Vorletzten RSV Waltersdorf nur vier Zähler, zum Viertletzten Werderaner FC Viktoria sind es gar nur zwei Zähler. Allerdings sind es zum achtplatzierten FV Preussen Eberswalde auch nur vier Punkte, so dass in den ausstehenden sechs Partien auf die Eisenhüttenstädter noch einige sogenannte Sechspunkte-Duelle zukommen. Nach der Partie beim Tabellensiebten Oranienburger FC Eintracht am Sonnabend steht am Mittwoch darauf das Nachholspiel in Werder an. Zehn Tage später wartet mit der Heimaufgabe gegen Preussen Eberswalde eine weitere Begegnung gegen einen Kontrahenten um den Klassenerhalt, dann geht es zum zweitplatzierten MSV Neuruppin sowie in die abschließenden beiden Sechs-Punktspiele gegen Stahl Brandenburg (zu Hause) und beim Breesener SV Guben Nord. Machbar, aber nicht einfach.

FC Eisenhüttenstadt: Martin Stemmler – Michel Becker, Carsten Hilgers, David Steinbeiß – Johann Krüger, Tony Raddatz (81. Marco Franke), Ibrahim Ngum (46. Nico Fischer), Tony Wernicke (62. Lukas Szywala) – Mariusz Wolbaum – Danny Grünberg, Georges Florent Mooh Djike

Union Klosterfelde: Dennis Tietz – Norman Jechow, Michael Laletin, Alexander Rathmann, Tim Borchert – Benjamin Bluhm, Morten Jechow, Felix Klaka, Tobias Marz – Jerome Ehweiner, Raif Yaman

Schiedsrichter: Benjamin Buttenstedt (Senftenberg) – Zuschauer: 136