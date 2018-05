Training mit einem Ex-Profi

Carola Voigt

Kerkow (MOZ) Am Dienstag um 17 Uhr wird Marko Rehmer das Training der E-Jugend des Kerkower SC leiten. Möglich wurde dieses Patentraining durch die Teilnahme am EWE-Cup. Der ehemalige Fußballprofi will das Team für die letzten Wochen bis zum EWE-Cup-Endturnier fit machen. Am 3. Juni kämpfen die Kerkower in Beeskow um den Einzug ins Endturnier. Übungsleiter Rehmer wird aber auch aus seiner Profikarriere berichten, Fragen beantworten und Autogramme geben. Eltern und Fans sind zu diesem besonderen Tag herzlich eingeladen. Mehr als 200 Spiele absolvierte der Profi für Hansa Rostock, Hertha BSC und Eintracht Frankfurt sowie 35 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft stehen auf seiner Visitenkarte.

Vor Kurzem durften sich die D-Junioren des Kerkower SC über einen neuen Trikotsatz von der Beruflichen Schule Angermünde (BSA) freuen. Die neue Ausrüstung wurde durch zwei angehende staatlich geprüfte Sportassistenten der BSA überreicht. Bei der Trikotübergabe waren zudem Susann Löscher (Geschäftsführerin des ABW – Träger der BSA) sowie Sportlehrer Stefan Simon anwesend. „Für die Mannschaft, die aktuell Tabellenführer in der Kreisliga ist, ist die neue Kleidung sicher eine weitere Motivation im Kampf um Tore und Punkte. Zudem könnte der neue Sponsor in naher Zukunft weitere Bedeutung gewinnen, gibt es doch an der BSA neben dem Fachabitur unter anderem auch die Möglichkeit der Ausbildung im Bereich Sport.

„Übrigens: Für fußballinteressierte Kids gibt es in den Sommerferien wieder ein tolles Feriencamp der BSA“, erzählte Sören Kalz, Nachwuchsleiter des Vereins. Hier arbeiten Sportassistenten der BSA zwei Wochen lang mit Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahren und wenden das Erlernte aus den Lizenzen praktisch an. Das Hauptaugenmerk des fußball-spezifischen Trainings liegt auf den Grundtechniken, dem passgenauen Innenseitstoß, Außenrist, Vollspanstoß, Taktiktraining, Verbesserung der motorischen und koordinativen Fähigkeiten und die Verbesserung der Grundlagenausdauer. (cv)