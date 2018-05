Künstler begeistern mit kreativen Freiräumen

Falls es mal wieder kälter wird: Maja Heese zeigt in ihrer Filzwerkstatt in Chorin, wie sich Schafwolle verarbeiten lässt. © Foto: Matthias Wagner

Fernweh zum Schwärmen: Sonja Ventura (l.) und Nicola Becker betrachten in der Villa Serwest Bilder des in Südafrika lebenden Fotografen Niko Knigge. © Foto: Matthias Wagner

Matthias Wagner

Eberswalde Welche Idee verbirgt sich hinter einem Kunstwerk und wie entsteht es? Und liegt alles nur im Auge des Betrachters? Diese und andere Fragen konnten den zahlreichen Besuchern am Wochende bei den Tagen des offenen Ateliers beantwortet werden, zu denen 65 Barnimer Künstler und Künstlerinnen eingeladen hatten.

Dank des sommerlichen Wetters hatten sich wieder viele an Kunst Interessierte auf den Weg gemacht, um dem ein oder anderen Künstler über die Schulter zu schauen. Besonders am Sonntag nutzten viele die Gelegenheit.

Und so dauerte es auch nicht lange, bis sich das Haus von Sven Ahlhelm und Juliane Seeliger-Ahlhelm in Trampe füllte. Das Paar hatte sich Anna Siegenthaler hinzugeholt, die ebenfalls ihre Arbeiten vorstellte. Zu entdecken waren natürlich Objekte der Holzgestaltung, aber auch Malerei, Grafik, Skulpturen und Handpuppen.

Die Bilder von Anna Siegenthaler zeigten immer wieder Kinder in bunten Farbspielen und ganz unterschiedlichen Techniken. „Ich will mich da nicht festlegen, sondern alle Möglichkeiten nutzen“, so die freie Künstlerin. Das trifft auch auf ihre Handpuppen zu. Juliane Ahlhelm hatte in einem ihrer jüngsten Werke das Thema Neigungen aufgegriffen. Wohin die Reise geht, bleibt dem Auge des Betrachters überlassen. Sie wolle da keine Vorgaben machen, so die Künstlerin.

Etwas handfester gab sich Linn Narane, die auf dem Gelände der Villa Serwest ihre Möbel und Accessoires aus Massivholz vorstellte. Sonia Ventura aus Berlin zeigte sich auch gleich an einer Leiter aus Eiche und Haselstöcken sehr interessiert. „Sehr schöne Sachen“, so ihr Eindruck.

Außerdem erwarteten die Besucher eine Fotoausstellung mit Bildern des in Südafrika lebenden Fotografen Niko Knigge. Die Berlinerin Nicola Becker war ganz angetan von den außergewöhnlichen Motiven. Villa Serwest-Hausherrin Silke Reichenbach hatte aber auch noch zwei Konzerte mit dem Gitarristen Thomas Hopf aus Berlin vorbereitet, der jeweils Samstag und Sonntag in die Saiten griff.

In Maja Heeses Filzwerkstatt in Chorin erfuhr man, wie aus Schafwolle Filz entsteht. „Waschen, kämmen, färben“, so der kurze Einstieg der Filzexpertin. Der nächste Kälteeinbruch kommt bestimmt. Gut, wer dann Wärmendes tragen kann.

Wem die Weite der Barnimer Landschaft nicht ausreichte, der konnte bei Maler und Holzbildhauer Klaus Deutsch in Britz in die Atmosphäre der neuen Bilder vom ostfriesischen Wattenmeer eintauchen. Auch zu erleben beim Hoffest am 18. August.

Leider konnte Maler René Cadena Ayala seine Gäste nicht mehr persönlich empfangen. Der aus Bolivien stammende Künstler war im Dezember des vergangenen Jahres plötzlich und unerwartet verstorben. Dennoch hatte seine Frau Petra Markstein noch ein weiteres Mal die Türen zum Ort seines einstigen Schaffens geöffnet, und so konnten die Besucher viele seiner beeindruckenden Arbeiten noch einmal in dankbarer Erinnerung betrachten.

Bei Michael Metzler in Brodowin erfuhr man etwas über die Kunst des Glockengusses und über den Musikinstrumentenbau. Und es gab kleine Konzerte.

Viele nutzten die Gelegenheit, um das eine oder andere Geschenk zu erwerben. Besonders gefragt waren, wie immer, Keramik, Schmuck und Holz.

Als nächster Termine für die landesweite Aktion der offenen Ateliers ist der 2. Dezember angekündigt.