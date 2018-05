Tolle Stimmung in Neuküstrinchen

Heike Jänicke

Neuküstrinchen (MOZ) Was vor 21 Jahren begann, ist heute nicht mehr aus dem Veranstaltungskalender wegzudenken: das Butterblumenblütenfest in Neuküstrinchen. Den Beweis dafür haben Besucher am Sonnabend geliefert. Bei strahlendem Sonnenschein und umgeben von unzähligen Butterblumen amüsierten sie sich auf dem Platz neben der Kirche bei Musik, Tanz und guter Unterhaltung.

Sorge dafür trugen die 21 Frauen und Männer um Marlies Bechtloff. Die Vereinsvorsitzende des Heimat- und Kulturvereins des Altreetzer Ortsteils war eine gefragte Frau an diesem Tag. Doch die 56-Jährige hatte alles im Griff und natürlich den Überblick. Während im Festzelt das Orchester „Con passione“ die Gäste unterhielt, versuchten sich draußen Besucher zum Beispiel im Kegeln. „Bisher haben wir 23 Erwachsene und 14 Kinder“, zählte Jenny Bundrock die Namen zusammen. Gemeinsam mit Konstanze Gesch notierte sie die Punktzahl. Für zwei Euro gab es fünf Versuche. „Das Geld vom Kegeln, Eintritt und aus dem Kuchenverkauf fließt in die Vereinskasse“, sagte Jenny Bundrock. Auf die Kuchenbäckerinnen konnte sich Marlies Bechtloff auch diesmal verlassen. „Wir haben bestimmt an die 20 Stück“, so die Vereinschefin, die wie alle vom Verein ein grünes T-Shirt trug. „Wir überlegen uns schon im Sommer, was wir im nächsten Jahr auf die Bühne bringen wollen“, meinte sie. Und ab Januar würden dann die Proben losgehen, unter anderem für den Auftritt von Giselas Butterblumenblütenfestballett. Der war auch am Sonnabend wieder der Höhepunkt.

Nicht zu vergessen die Modenschau vom Mode-Express aus Eberswalde. Chefin Ingrid Stoye und ihre vier Models präsentierten die aktuellen Trends für die Frau. Und zum Abend sorgte DJ Timo für die passende Musik zum Tanz unterm Sternenhimmel.(hei)