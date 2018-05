Von Querköppen und starken Mädchen

Sonja Jenning

Frankfurt (MOZ) Sein 20-jähriges Bestehen feierte der Verein Flexible Jugendarbeit am Sonnabendnachmittag mit einem Familienfest auf dem Platz der Begegnung. Neben Kaffee, Kuchen, Gegrilltem und Zuckerwatte gab es zahlreiche Mitmachstationen, wie Kegeln, Volleyball, Kinderschminken sowie Spiel- und Bastelangebote.

Denise Jung (11) und ihre Schwester Shirley (16) hatten Spaß beim Armwrestling. Sozialarbeiter Daniel Balzer, der sonst mit dem Angebot Suchtprävention an Schulen und anderen Einrichtungen unterwegs ist, hatte einen speziellen Trainingstisch des SV Armwrestlings Frankfurt aufgebaut und verriet einige Tipps und Tricks. Denise, Shirley und ihre Geschwister besuchen regelmäßig den Jugendclub „Chillerstreet“, den der Verein ursprünglich in der Heinrich-Hildebrand-Straße aufgebaut hat und seit Juni 2016 am Platz der Begegnung betreibt. „Ich finde es gut, dass die Kinder diesen Anlaufpunkt haben und dort ihre Freizeit sinnvoll gestalten“, sagte Mutter Stefanie Jung, die die Angebote der Flexiblen Jugendarbeit kennengelernt hat, als ihr ältester Sohn eine Schulbegleitung brauchte.

Seit 20 Jahren arbeitet der Verein mit Familien, Kindern und Jugendlichen. „Anlass der Gründung war die Fortführung und Entwicklung einer Jugendhilfestation in eigener Verantwortung“, sagt Gina Deleroi, Gründungsmitglied und heute Geschäftsführerin eben dieser Jugendhilfestation. Die Idee dahinter: Ein neues Modell mit individuellen Hilfsangeboten für Familien, die verhindern sollten, dass Kinder und Jugendliche aus ihrem Zuhause gerissen und im Heim untergebracht werden.

Der Aufbau der Jugendhilfestation begann 1995 in der Kita Spatzenhaus. Mit der Gründung der Flexiblen Jugendarbeit 1998 zog die Station in die Willichstraße 36. „Ursprünglich wollten wir uns ‚Querkopp’ nennen, entschieden uns dann aber doch für den fachlicheren Namen“, erinnert sich Gina Deleroi. Sie selbst ist ursprünglich Betriebswirtschafterin, kam in den 1990er-Jahren über ein ABM-Projekt im Verein „Frankfurter Birken“ in Neuberesinchen zur offenen Kinder- und Jugendarbeit und entdeckte dort ihre neue Berufung. „Ich habe dann eine Ausbildung für Soziale Arbeit gemacht und später noch studiert, um neben der praktischen Erfahrung auch die wissenschaftlichen Grundlagen und Methoden nachzuholen“, sagt sie.

Nach vier Jahren in der Willichstraße und acht Jahren in der Baumgartenstraße 11 fand die Jugendhilfestation im Frühjahr 2010 ihren heutigen Standort in der Görlitzer Straße. Als Zeichen dafür, dass die Wurzeln des Vereins in Neuberesinchen sind, wurden am Sonnabend 20 Bäume am Platz der Begegnung gepflanzt. Heute sind die 42 Mitarbeiter, unter ihnen Sozialpädagogen, Erzieher, Heilpädagogen und zwei Therapeuten, im gesamten Stadtgebiet tätig. „Zudem arbeiten wir mit Jugendämtern in anderen Städten und Landkreisen zusammen“, sagt Gina Deleroi. Die Gründe, warum Familien Hilfe bei der Erziehung brauchen, seien vielfältig. Dass Süchte oder Verschuldung zu den Anlässen gehören, sei heute aber stärker ausgeprägt als in der Anfangszeit des Vereins. „Angefangen haben wir mit zwei bis vier Familien, aktuell leisten wir zwischen 80 und 85 Hilfen zur Erziehung“, sagt die Geschäftsführerin. Im Durchschnitt dauere es eineinhalb bis zwei Jahre bis die Hilfe nicht mehr benötigt werde.

Über die Jahre sind weitere Angebote hinzugekommen. Seit 2003 gibt es die Heilpädagogische Förderung mit dem Pferd auf dem Birkenhof in Lebus. 2011 erhielt der Verein von der Stadt den Zuschlag für die Straßensozialarbeit (Streetwork) in Beresinchen und im Zentrum. Seit 2016 gehört dazu auch die Schulsozialarbeit am Oberstufenzentrum. Im Herbst 2016 eröffnete die Außenstelle der Jugendhilfestation in der Berliner Straße 24. Schwerpunkt dort ist die Arbeit nach dem Marburger Verhaltenstraining, das für Kinder mit ADHS und ähnlichen Symptomen entwickelt wurde. Jüngstes Projekt ist die mobile Jugendarbeit in Süd mit dem Omnibus, der an der Ziolkowskiallee seinen Standort hat. Derzeit werde ein weiteres Angebot entwickelt, so Gina Deleroi, spezialisiert auf Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störung.