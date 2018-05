Gute Leistung bleibt ohne Punkt

Kerstin Bechly

Rathenow (MOZ) Der 1. FC Frankfurt war am 30. Spieltag der Fußball-Oberliga dem Spitzenreiter Optik Rathenow mit 0:2 (0:0) unterlegen. Die Gäste von der Oder konnten einmal mehr klare Chancen nicht ummünzen.

Optik Rathenow hat seinen 21. Saisonsieg dank seines Torspezialisten, dem absoluten Torjäger der Oberliga-Nord-Staffel, perfekt gemacht. Murat Turhan erhöhte in der zweiten Halbzeit sein Konto auf 29, erzielte damit fast die Hälfte aller bisher 65 Tore des Tabellenführers. „Turhan sieht man im Spiel nicht, nur in den Torsituationen. Das ist typisch für ihn und zeugt von seiner überragenden Qualität“, bezeugt Frankfurts Trainer Peter Flaig anerkennend.

Doch bevor der Rathenower Angreifer zum Zuge kam, machten es die Frankfurter dem Gastgeber nicht leicht: „Optik hat in den ersten zehn Minuten wahnsinnig Druck gemacht, aber wir haben sie in der ersten Halbzeit neutralisiert“, lobt der FCF-Coach. In der 9. Minute parierte Frankfurts Torwart Damian Schobert einen Schuss der Rathenower, in der 23. Minute setzte Jerome Leroy den Ball nach einer Ecke an die Latte, dann vergab Emre Turan eine Großchance (33.). Die Frankfurter versuchten derweil, sich mit dem Setzen von Nadelstichen im Spiel zu halten und gingen mit dem 0:0 hoffnungsvoll in die Pause.

Nach dem Wiederanpfiff erarbeiteten sie sich zwei Ecken, ohne dass der Ball den Weg ins Rathenower Tor fand, ein Konter in der 52. Minute verlief im Sand. Dafür hatte Murat Turhan fünf Minuten später seinen ersten erfolgreichen Einsatz, als er nach einer Flanke von rechts über drei Frankfurter hinweg den Ball zum 1:0 für Optik einköpfte. Die Gäste blieben unbeeindruckt. Mathias Reischert brachte den Ball in die Spitze, doch der eingewechselte José Raimundo Silva Magalhaes stand im Abseits (60.). Dann vergab Reischert selbst eine Großchance, als er den Ball fünf Meter vorm Tor ins Außennetz beförderte (65.). Ansehnlich, aber ebenso erfolglos blieb eine Kombination über fünf, sechs Stationen mit langen Flugbällen. Doch als Erik Huwe auf Silva Magalhaes verlängern wollte, ging ein Rathenower dazwischen. „So ist das häufig, wir schaffen es nicht, so etwas zu Ende zu führen und andere machen die Tore“, zeigt sich Flaig etwas ratlos. Denn zum Zuge in der 86. Minute kam wiederum der Gegner. Nach einer Flanke konnte Schobert den Ball noch abwehren, im Rückwärtslauf brachte Turhan die Kugel im Gehäuse zum 2:0 unter.

„In unserer Situation reichen gute Spiele nicht aus. Wenn man wieder nicht gewonnen hat, wird man im Kopf müde“, sieht Flaig nach der 20. Niederlage eine latente Gefahr. Zufrieden ist er aber, dass seine Elf nach einer guten Halbzeit diesmal auch eine ansehnliche zweite Hälfte zeigte. Die Defensive habe wieder gut gearbeitet. „Und wenn Rathenows Trainer Ingo Kahlisch mit seiner Mannschaft unzufrieden ist, wie er es geäußert hat, haben wir viel richtig gemacht.“

1. FCF: Damian Schobert – Erik Huwe, Sebastian Ziajka, Leon Herzberg – Paul Karaszewski, Florian Schrape (74. Tobi Labese), Sandro Henning – Piotr Kasperkiewicz, John Lukas Sauer (58. Paul Peschke) – Mathias Reischert, Niclas Weddemar (58. José Raimundo Silva Magalhaes)

Schiedsrichter: Steffen Hösel (Rövershagen – Zuschauer: 268