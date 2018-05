Musik, Artistik und Blumenmarkt

Jörg Hanisch

Eisenhüttenstadt Das Frühlingsfest bei Marktkauf und Toom hat am Sonnabend viele, viele Besucher angelockt. Sowohl im Festzelt als auch auf dem Parkplatz wurde den Gästen Etliches geboten.

„Wir haben Glück mit dem Wetter, ein super gefülltes Partyzelt und ein abwechslungsreiches Programm“, erzählte Margit Paulenz, Marktleiterin bei Marktkauf. Das Frühlingsfest sei der Dank aller Mitarbeiter „an die Kunden. Und neben viel Spaß, Tanz und Freude an diesem Tag wollen wir auch helfen. Deswegen ist der Blutspendetruck des DRK da und auch für den Kräuterhexenverein, der seit vielen Jahren auf dem Gebiet der Integration tätig ist, wollen wir etwas tun.“.

Das Nonstop-Programm auf der Showbühne sorgte sehr schnell dafür, dass nur noch Stehplätze im Festzelt übrig waren. Akkordeon- und Trommlergruppen begeisterten genauso wie die musikalischen Lokalmatadoren Ronny Gander, Jenny Koeppen und Tina Söllner im Schlagerbereich, der Lawitzer Männerchor bei volkstümlichen und erfrischenden Frühlingsweisen, die Einradgirls aus Ziltendorf mit sportlicher Finesse und Esprit schlechthin. Linda Hesse und die Märkische Blasmusik rundeten den Nachmittag kulturell ab. Ein echtes Volksfest eben, das Hunderte Besucher anzog.

„Ich liebe dieses Marktkauffest“, meinte Ina Turi, die mit den Kindern Tom und Matilda unterwegs war. „Besonders toll sind das Softeis und die Hüpfburg. Und bei dem Wetter muss man einfach hergehen.“ Dietmar Keuthe und Familie. hatte es eher der Pflanzenmarkt angetan. „Die Auswahl ist so groß, das man sich nur schwer entscheiden kann, aber die Preise sind Spitze und da muss man ganz einfach etwas mitnehmen.“

Manuela Lange, Präventionsbeauftragte der Polizei, und ihr Kollege hatten alle Hände voll zu tun, um Fahrräder aller Art zu codieren. Auch bei Löschmeister Martin Krüger vom Löschzug Innenstadt der Freiwilligen Feuerwehr Eisenhüttenstadt war das Interesse groß. Dieser stellte Brandmelder und deren Funk­tionsweise vor: „Wir erleben es in unseren Einsätzen, dass diese Geräte Leben retten können. Das belegt auch die Statistik und deshalb werden diese einfach zu montierenden Warnanlagen ab 2020 auch Pflicht in jeder Wohnung und in jedem Haus.“

Für den Kräuterhexenverein Eisenhüttenstadt gab es am späteren Nachmittag noch eine besondere Überraschung. Die sechs Lehrlinge des Marktkaufteams hatten mit Hilfe der Pfandbox des Getränkemarktes und einer Sonderaktion 1700 Euro zusammenbekommen, die sie dem Verein überreichten. „Damit können wir Trommeln für unsere Gruppe kaufen, die aus deutschen und Jugendlichen mit Migrationshintergrund besteht“, freute sich Heidi Wichmann. Die Trommlergruppe hatte das Publikum gleich zum Auftakt des Frühlingsfestes begeistert.

„Mir bleibt nur übrig, mich bei meinen Mitarbeitern dafür zu bedanken, dass sie über das übliche Maß hinaus in der Vorbereitung und Durchführung so engagiert dabei waren“, erklärte Marktkauf-Marktleiterin Margit Paulenz am Abend. „Und ich freue mich sehr darüber, dass es unseren Gästen und Kunden gefallen hat.“