Hühnerlauf, Kletterwand und Zielangeln

Bettina Winkler

Fürstenwalde Seinen ganzen Mut nahm Jonas (9) zusammen und wagte sich auf die Kletterwand der Deutschen Sportjugend. Sein Vater Sven Kinowski (36) wartete geduldig, bis der Junge wieder sicher auf dem Erdboden ankam. „Das Sportfest bietet viel für die ganze Familie. Wir haben Spaß“, sagte der Anwohner, der in direkter Nachbarschaft zum Harbigstadion wohnt, in dem am Sonnabend ein sportliches Treiben herrschte.

Die Samariteranstalten und die SG Gaselan veranstalten alle zwei Jahre ein großes Sportfest für Menschen mit Handicap. Gekommen waren Jungen und Mädchen der Burgdorfschule, Kitakinder der Lebenshilfe und Erwachsene aus den Wohnbereichen der Samariteranstalten sowie der Format-Werkstätten. „Bewegen ist dabei alles“, sagte Susann Lamprecht. Die Lehrerin der Burgdorfschule betreute die Station „Hühnerlauf“, an der es um Schnelligkeit und Geschicklichkeit ging. „Für Menschen mit geistiger oder körperlichen Beeinträchtigungen sind diese einfachen Übungen schon eine Herausforderung. Jeder läuft gegen sich selbst“, erklärte sie. Einige Meter weiter wurde mit viel Kraft in den Armen ein farbenfrohes Schwungtuch in den Himmel gehoben. Der Stadionsprecher motivierte durch laute Ansagen immer wieder die Akteure zum Mitmachen. Eine weitere Attraktion war das Zielangeln. Dort bildete sich eine lange Schlange. Mit gekonnten Schwingungen aus dem Körper sollte aus zehn Metern Distanz ein Gewicht an der Angel in der Mitte eines Kreises landen.