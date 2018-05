Geranien und ein bisschen Kommunalpolitik

Kai-Uwe Krakau

Eiche Zum traditionellen Pflanzenbasar hatte am Sonnabend der Bürgerverein Eiche vor das Gemeindezentrum eingeladen. „Wir machen das schon ganz viele Jahre“, sagte Gunther Meusel, der auch Ortsvorsteher ist. Die Einwohner hätten alle einen Garten und da gebe es auch immer viele Pflanzen. „Irgendwann hatten wir dann die Idee, dass man diese auch tauschen kann“, so Meusel. Vor einigen Jahren wurde dann auch ein gewerblicher Gartenbaubetrieb mit ins Boot geholt.

Das Gartencenter „Blumen-Sprockhoff“ hatte diesmal vor allem Beet- und Balkonpflanzen im Angebot. „Wir haben Petunien und Geranien, aber auch Tomaten- und Paprikapflanzen dabei“, sagte Verkäuferin Franziska Maaß und freute sich über die zahlreichen Kunden. Verschiedene Keramik fanden die Besucher bei Susanne Hinrichsen vom Verein „Jahresringe“ und für das leibliche Wohl hatten fleißige Damen gesorgt. „Rund 30 Kuchen haben wir sicher gebacken“, berichtete Ingrid Karsten.

Der Bürgerverein Eiche nutzte den Pflanzenmarkt aber auch, um seine politische Arbeit vorzustellen und mit den Einwohnern ins Gespräch zu kommen. Besonders liegt ihm derzeit der öffentlichen Personennahverkehr am Herzen. „Eiche Süd A und B sind praktisch vom Dorf abgeschnitten“, sagte Kathrin Tietz, die für den Bürgerverein in der Gemeindevertretung sitzt. Am Wochenende könnten die Wohngebiete überhaupt nicht mit dem Bus erreicht werden. Davon seien rund 400 Menschen betroffen. Darüber hinaus würden auch Einwohner von Mehrow gerne öfter zu Veranstaltungen nach Eiche kommen. Aber auch dort gibt es ein Busproblem: sie kommen zwar hin, aber nicht wieder zurück. Auch eine Beleuchtung für den vor etwa zehn Jahren angelegten asphaltierten Weg an der Eichner Chaussee will der Bürgerverein immer wieder anmahnen. „Bei der nächsten Haushaltsdiskussion wird das Thema wieder auf der Tagesordnung stehen“, kündigte Kathrin Tietz an.

Der fünfköpfige Ortsbeirat – Christina Emmrich gehört als einziges Mitglied den Linken an – war ebenfalls vollständig zum Markt erschienen. Auf einer Tafel legte er unter anderem Rechenschaft darüber ab, was mit finanziellen Mittel für Eiche geschehen ist.