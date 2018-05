Zwei Unfälle nach Vorfahrtsfehlern

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Bei zwei Unfällen im Stadtgebiet sind am Sonnabend eine 53 Jahre alte Frau und ein 23 Jahre alter Mann verletzt worden. Beide wurden nach Polizeiangaben in Krankenhäuser eingeliefert. Zudem ist hoher Sachschaden entstanden.

Der folgenreichere Zusammenstoß hat sich am frühen Nachmittag auf der Eberswalder Straße/Ecke Lichterfelder Straße ereignet. Laut Auskunft des Dienstgruppenleiters der Inspektion Barnim wollte die 53 Jahre alte Fahrerin eines VW Touran, die aus Richtung Finow kam, auf der Kreuzung nach links in Richtung Lichterfelde abbiegen und achtete dabei nicht auf einen Audi, der im Gegenverkehr unterwegs war. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 25 000 Euro. Die Eberswalder Straße war in Richtung Finow eine Stunde lang gesperrt.

Glimpflicher ging es am Morgen zu, als ein aus Nordend kommender Renault-Fahrer auf der Breiten Straße nach links in die Bollwerkstraße einbiegen wollte und dabei einen Toyota im Gegenverkehr übersah. Dessen 23 Jahre alter Fahrer wurde leicht verletzt. Den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 5000 Euro an.

Die Eberswalder Berufsfeuerwehr war nach beiden Unfällen im Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe aufzunehmen.