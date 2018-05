Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Am Sonntage waren es etwa 20, am 3. Juni werden es bis zu 800 sein: Der Verein Leichtathletik in Beeskow hat den ersten Probelauf zum Altstadtlauf absolviert. Dazu ging es auf der Originalstrecke einmal rings um die Stadt.

Am 3. Juni, am Tage des Altstadtlaufs, werden wieder Läufe der Länge 2,5, 5, und 10 Kilometer sowie ein Bambini-Lauf rund um den Marktplatz durchgeführt. 430 Läufer haben sich bereits gemeldet. Wer ein T-Shirt vom Lauf haben möchte, muss sich bis 20. Mai anmelden, der absolute Anmeldeschluss ist der 1. Juni um 18 Uhr. Die nächsten Probeläufe sind am 13, 20, und 27. Mai um 10 Uhr.

Anmeldung unter www.beeskow-altstadtlauf.de