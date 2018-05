Mehr als 5,3 Mio Kilowattstunden  erzeugt

Kai-Uwe Krakau

Bernau Zum „Tag der Sonne“ haben die Stadtwerke Bernau eine positive Bilanz bei der Solarstromerzeugung gezogen.

„Die Sonne ermöglicht zum Beispiel auch den Windstrom“, so Bettina Römisch, Pressesprecherin der Stadtwerke Bernau. Letztlich sei es die Sonneneinstrahlung, die globale Winde erst entstehen lässt – diese erwärmt die Luftmassen, die dadurch in Bewegung kommen. Den besten Überblick über Anzahl und Leistung der Photovoltaik-Anlagen in der Hussitenstadt haben die Stadtwerke Bernau.

„Wir integrieren jede einzelne Anlage in unser Netz und kümmern uns darum, dass jeder auch bei wenig Eigenerzeugung immer Strom hat“, erklärt Bettina Römisch. Insgesamt gibt es 395 Solaranlagen im Netzgebiet der Stadtwerke – also in Bernau, Ladeburg, Lobetal, Waldfrieden, Börnicke, Birkholz und Birkholzaue sowie Schönow. Im vergangenen Jahr erzeugten sie zusammen durch die Energie der Sonne rund 5,3 Millionen Kilowattstunden Strom. „Diese Menge reicht rein rechnerisch aus, um rund 2.120 Haushalte ein Jahr lang mit Energie zu versorgen“, erläutert Bettina Römisch. Das kommunale Unternehmen selbst betreibt fünf eigene Anlagen mit einer installierten Leistung von 177,3 Kilowattstunden. Zwei weitere Anlagen sind derzeit in Planung. Auf dem Stadtwerke-Gelände gibt es ein Solar-Carport.