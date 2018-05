Flüsterbeton dämpft Sprunglärm

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Alles klar zum Abheben! Im Funpark am Club am Wald im Brandenburgischen Viertel hat am Sonnabendnachmittag mehr als einen Monat zu spät endlich die Saison begonnen. Für die Verzögerung wurden die BMX-Fahrer und Skater vom Verein Young Rebels mit vier neuen Elementen entschädigt, die auch den Anwohnern gefallen dürften. Denn Quarter mit Bank, Curb Cut mit halber Pyramide, Curb und Rail, so die Fachbegriffe für Rampen, Geländer und Co., sind Spezialanfertigungen aus Flüsterbeton, die den beim Kontakt mit den Rädern entstehenden Lärm effektiver schlucken, als dies bei den alten Elementen der Fall gewesen ist. Die erhoffte Krachminimierung lässt sich im Funkpark durch einfaches Zuhören leicht überpüfen: Denn eine der bisherigen, aus Holz und Metall errichteten Rampen ist fürs Erste noch stehen geblieben und scheppert weiter mächtig.

An dem aufgemotzten Funpark ist seit Oktober unter Hochdruck gearbeitet worden - gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen, die im Jugendclub ein- und ausgehen, wie Kerstin Ladewig, Leiterin des Amtes für Jugend, Bildung und Sport im Eberswalder Rathaus, am Rande der Einweihung sagte. „Der Nachwuchs wurde in die Planung einbezogen und hat zum Beispiel beim Aufbau der Jugendhütte, die das erweiterte Angebot ergänzt, tatkräftig geholfen“, teilte die Vertreterin der Rathausspitze mit.

„Was lange gewährt hat, ist gut geworden“, erklärte der Stadtverordnete Dietmar Ortel (CDU), der wie sein Kollege Carsten Zinn von der Fraktion Unabhängiges Wählerbündnis Eberswalde und der von der SPD beauftragte sachkundige Einwohner Stefan Schmiedel die Kommunalpolitik vertrat, die für die neuen Elemente und die Jugendhütte zusammen etwa 60 000 Euro bewilligt hatte. Es sei die richtige Entschädigung gewesen, sich im durch den Herbststurm Xavier massiv beschädigten Funpark nicht mit der Reparatur zu begnügen, sondern die Anlage zu ertüchtigen.

Eigentlich beginnt die Saison der Freizeitsportler im Funpark bereits am 1. April und dauert bis zum 31. Oktober.(sk)