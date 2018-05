Ellen Hasenkamp

Berlin (MOZ) Österreich hat noch größere Erfahrungen mit großen Koalitionen als Deutschland.Ellen Hasenkamp sprach mit dem SPÖ-Politiker und ehemaligen Kanzler-Berater und Minister Thomas Drozda über die Chancen einer Oppositionspolitik in der Regierung.

Herr Drozda, in Österreich waren große Koalitionen jahrzehntelang Normalität. In Deutschland haben wir nun die vierte. Ist das gut oder schlecht für die Demokratie?

Solche Bündnisse sind zunächst mal Folge von Wahlergebnissen. Die ursprüngliche Idee einer Regierungskoalition in Berlin war ja eine andere: Jamaika. Das fand ich auch richtig. Große Koalitionen stärken die Ränder. Hinzu kommt die wichtige Rolle der Oppositionsführung in Deutschland: Es hätte ja was gehabt, wenn die nicht den Rechtsradikalen von der AfD zugefallen wäre. Aber das hat nicht geklappt. Und die Alternativen waren auch nicht verlockend: Minderheitsregierung oder Neuwahlen.

Was also tun?

Wir müssen angesichts der Entwicklungen – sowohl in Österreich als auch in Deutschland – vielleicht einen Blick auf unser jeweiliges Wahlrecht werfen. Die Frage stellt sich, wie man auch künftig zu ausreichenden Mehrheiten kommt, ohne dass große Koalitionen zum Dauerzustand werden. Es könnte ein bisschen mehr Richtung Mehrheitswahlrecht gehen.

Sie haben als Kanzleramtsminister in Wien große Koalitionen zusammenhalten müssen. Was ist dabei wichtig?

Man muss die Zentrifugalkräfte, die sich aus den unterschiedlichen Positionierungsversuchen ergeben, im Griff haben. Man muss versuchen, als Team zu agieren. Man muss alle Beteiligten auf ein gemeinsames Regieren einschwören. Man muss immer wieder nach Gemeinsamkeiten suchen. Und man muss begreifen, dass Kompromissfähigkeit manchmal eben auf Kosten der Begeisterungsfähigkeit in der eigenen Partei geht.

Und wie macht man das?

Indem man einerseits permanent die Herde umkreist, wie wir sagen. Also stets alles im Blick hat. Und indem man andererseits versucht, so viele Probleme wie möglich im Maschinenraum zu lösen – abseits der Schein-werfer.

Als eine wichtige Zutat für Koalitionen gilt es, dem anderen Partner Erfolge zu gönnen.

Das sehe ich auch so. Jeder Partner muss sich und sein Programm im Bündnis wiederfinden können. Aber man muss auch wissen: Solche Erfolge sind in den beteiligten Parteien wichtig. Den Wählern ist das eher gleichgültig. Die interessiert die Frage: Was kommt am Ende für sie dabei raus.

Die deutsche SPD versucht, Regierung und Opposition in einem zu sein. Kann das klappen?

In Österreich nennen wir das die „Zwei-Firmen-Theorie“; also ein Name, aber zwei verschiedene Unternehmen. Und das halte ich für unmöglich. Das geht nicht. Die Glaubwürdigkeit geht dann gegen null. Die SPD muss vielmehr ihre Anliegen durchsetzen – und die dann überzeugend darstellen. Die Bürger wollen, dass die Probleme gelöst werden. Die Frage, ob die SPD ihre Positionen durchgesetzt hat, ist ihnen eher egal.

Vermarktet sich also die deutsche SPD nicht gut genug?

Die alte Frage: Ist das Produkt schlecht oder der Verkauf? Ich denke schon, dass die SPD sich im letzten Wahlkampf unter Wert verkauft hat: Sie hatte ja Erfolge vorzuweisen – bei der Rente zum Beispiel oder dem Mindestlohn.

Wieso gehen solche Erfolge in Deutschland immer mit Kanzlerin Merkel nach Hause und nicht mit der SPD?

Das ist ja das klassische Problem einer Nummer zwei in einer Koalition. Hinzu kommt, dass Angela Merkel ohnehin als eine Persönlichkeit der Mitte wahrgenommen wird. Die SPD hat ja nun versucht, mit der Besetzung relevanter Ressorts vom Finanzministerium bis zum Außenamt gegenzuhalten. Aber am Ende ist nun mal die Kanzlerin die zentrale Figur – und nicht Olaf Scholz. Das ist einfach so.