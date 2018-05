Im Marxschen Sinne weiter gedacht

Am Sonderpostamt: Der Vorsitzende des Heimatvereins Neuhardenberg, Dietmar Zimmermann (4.v.r.), kreierte mit der Deutschen Post einen Sonderumschalg und Sonderstempel zum 200. Geburtstag von Karl Marx. © Foto: Cornelia Mikat

Blumen zum 200. Geburtstag: Am Karl-Marx-Denkmal in Neuhardenberg haben Linke-Politiker und andere Bewohner der Region den Philosophen und Kapitalismuskritiker geehrt. Das seit 1988 im damaligen Marxwalde stehende Denkmal für hat der Bildhauer Fritz Krämer geschaffen. © Foto: Fotos (2): Cornelia Mikat

Ingo Mikat

Neuhardenberg Anlässlich des 200. Geburtstages des Philosophen hatten Neuhardenberger Mitglieder der Partei Die Linke am Sonnabend zu einer Kranzniederlegung ans Denkmal von Karl Marx im Ortskern eingeladen. Der örtliche Heimatverein hatte im Tagungssaal des Schlosses ein Geschichtsforum zum Leben und Werk des Gesellschaftswissenschaftlers und Publizisten organisiert.

Neuhardenbergs Flugplatzchef Uwe Hädicke übernahm am Vormittag an der Karl-Marx-Büste die Begrüßung der Gäste. Unter ihnen waren neben zwei Ehrenbürgern des Ortes – dem Kosmonauten Sigmund Jähn und Ex-Landrat Dr. Albert Lipfert – auch die Landtagsabgeordneten Bettina Fortunato (Linke) und Simona Koß (SPD) sowie Neuhardenbergs Amtsdirektorin Grit Brinkmann und Bürgermeister aus der Region.

Uwe Hädicke erinnerte an persönliche Berührungspunkte, die jeder der Versammelten wohl mit dem Werk von Karl-Marx verbinde. Auch in Neuhardenberg, das zu DDR-Zeiten Marxwalde hieß, und in der wechselvollen Geschichte des Denkmals spiegelten sich die Ereignisse wider, erinnerte Hädicke.

Das einst von Bildhauer Fritz Krämer geschaffene Denkmal stand von 1988 bis zu seiner Beschädigung im September 1990 auf dem Platz. Es wurde am 5. Mai 1993 wieder aufgestellt.

Der politische Missbrauch der Ideen des in Trier geborenen Wissenschaftlers durch nachfolgende Generationen dürfe nicht dazu führen, Marx’ Erkenntnisse gering zu schätzen, mahnte Hädicke. Es lohne sich auch heute, über die Kapitalismusanalyse von Marx nachzudenken.

Einige seiner wichtigsten Thesen, wie die von der wachsenden Konzentration des Kapitals, hätten sich bewahrheitet. Heute besäßen in Deutschland 45 Menschen mit 241 Milliarden Euro mehr Geld als die Hälfte der Bevölkerung.

Neuhardenbergs Bürgermeister Detlef Korbanek beschrieb den Lebensweg von Karl Marx und seine wissenschaftliche und politische Tätigkeit und erinnerte an kontroverse Diskussionen sowie den schrecklichen Missbrauch seiner Theorien durch diktatorische Systeme. Am Ende seiner Rede fragte er angesichts der aktuellen Nutzung einzelner Elemente marxistischer Theorien durch rechte Populisten: „Wohin gehst du – Marx?“.

Die Landtagsabgeordnete Simona Koß (SPD) sieht sich mit Karl Marx verbunden, weil er die Frage gestellt habe, die sie seit ihrer Jugend bewege: „Was muss geändert werden, damit es allen Menschen gut geht?“ Die vom Landtag 2015 ins Leben gerufene Enquete-Kommission zur Zukunft der ländlichen Regionen beschäftige sich ganz praktisch mit dieser Problematik, so Koß.

Das anschließende Geschichtsforum im Schloss eröffnete der Vorsitzende des gastgebenden Heimatvereins Neuhardenberg, Dietmar Zimmermann. Er gab einen Überblick über in Deutschland und der Welt existierende Marx-Denkmale. Landrat Gernot Schmidt sprach sich in einem Grußwort, wie andere Politiker aus Deutschland und der EU dafür aus, Karl Marx nicht für die Verbrechen kommunistischer Diktaturen verantwortlich zu machen. Er lobte ihn als großen Philosophen und Denker, kritisierte jedoch Marx’ Religionsfeindlichkeit und seine negative Haltung zu Preußen.

Bettina Fortunato sprach über ein von Marx aufgedecktes Grundproblem des Kapitalismus. Sie erinnerte daran, dass diejenigen, die den Reichtum der Gesellschaft produzierten, immer weniger Anteil an ihm hätten. Wohlstand für alle und Frieden, so die Linke-Politikerin, seien nur im Ringen gegen Kapitalinteressen zu erreichen. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen zum Wohl aller Menschen mahnte auch Simona Koß an.

Der Hauptreferent der Veranstaltung, Dr. Gerd-Rüdiger Hoffmann, schilderte die Entwicklung der marxistischen Theorie von ihrer Entstehung bis zur Gegenwart. Für den aktuellen Umgang mit dem wissenschaftlichen und politischen Erbe von Karl Marx setzte er drei Prämissen: Erstens müsse der Philosoph im Kontext mit seiner Zeit gesehen werden. Zweitens sei er nach eigenem wissenschaftlichen Anspruch kritisch zu lesen und drittens gehe es um eine Ergänzung sowie Weiterführung seiner Erkenntnisse.

Forschungsschwerpunkte und neue Grundlagen für progressive politische Programme ergäben sich unter anderem durch eine Neudefinition von Fortschritt, eine differenzierte Analyse von Finanz- und Wirtschaftskapital sowie die umfassende Erörterung des Demokratiebegriffs und Bestimmung der aktuellen Träger positiver gesellschaftlicher Entwicklung, so der Referent auf dem Geschichtsforum.