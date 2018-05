Künstler öffnen ihre Türen

Bettina Winkler

Fürstenwalde, Berkenbrück, Wilmersdorf (MOZ, Cornelia Link-Adam) Künstler aus der Region haben am Sonnabend und Sonntag wieder ihre Pforten für Besucher geöffnet. Die MOZ schaute bei Eherentraud Rohne in Berkenbrück, Michael Zinn in Wilmersdorf, Anna Elisabeth Berger und dem Oho Kreativzentrum in Fürstenwalde vorbei.

Filigrane Figuren aus präpariertem Papier, Text-Collagen aus Zeitungsschnipsel und Gedichte – die Besucher im Raum der Stille hatten viel zu bestaunen. Anna Elisabeth Berger, die vor 20 Jahren die Kunst für sich entdeckte, zeigte auf dem Boden ihrer alten Stadtvilla in der Fürstenwalder Sembritzkistraße zahlreichen Werke. Am Eingang hatte die 61-Jährige selbst gebackenen Kuchen und Kaffee aufgetafelt.

Eine illustre Gesellschaft erwartete die Gäste im Hof des Oho Kreativzentrums in der Briesenerstraße in Fürstenwalde. Im entspannten Ambiente gewährten die sieben ansässigen Künstler Einblicke in ihre Arbeit. Seelenkunst – 102 „Unikums-Figuren“ aus Perlen – zeigte Zentrums-Gründerin Silvia Hoffmann. Marcel Moldenhauer präsentierte historische Werkzeuge und Waffen, die er mit viel Geschick in seiner Metallwerkstatt herstellt. Die zehnjährige Lea war von den Tier-Figuren, die Maler Raimund Stasch aus Küchentücher- und Toilettenpapierrollen gestaltet, begeistert.

Mit mehr Gästen hatte am Sonnabend Ehrentraud Rohne in Berkenbrück gerechnet. „Irgendwie ist wohl die Luft aus der Veranstaltung raus. In Fürstenwalde gab es mal acht Künstler, jetzt sind nur noch drei dabei. Und hier draußen verirrt sich kaum einer hin“, sagte der Holzhandwerker sichtlich enttäuscht. Niemand kam tagsüber. Obwohl der Garten voller Kunst hing, man auch Suppe, Kuchen, Maibowle vorbereitet hatte. Kurz vor Feierabend schaute einzig Ute Karsten aus Fürstenwalde vorbei, die sich gern die Intarsien und Marketerie von Ehrentraud Rohne erklären ließ. Zeigen wird er seine Kunst ab 3. Juni im Scharwenka-Kulturforum in Bad Saarow und im September im Rahmen von NaturKultur auch wieder auf seinem Grundstück in Berkenbrück.

Mehr los war bei Keramiker Michael Zinn in Wilmersdorf. Aber sie kamen auch erst zum Nachmittag“, sagte der Keramikmeister am Samstagabend. Gäste hatte er aus Frankfurt, Berlin und den umliegenden Dörfern. Zinn führte sie durch seine Werkstatt, verkaufte Schalen und Krüge und war zufrieden. Draußen im Grünen führten indes wieder zwei seiner Freunde aus Erkner ganz praktisch ihr Handwerk vor: Reinhard Tetzlaff an der Töpferscheibe und Veronika Ahrendhold am Spinnrad. Das gefiel auch drei jungen Frauen aus Rüdersdorf und Zernsdorf, die schon Ateliers in Erkner, Schöneiche, Kagel und Fürstenwalde besucht hatten und in Wilmersdorf endeten. „Überall haben wir tolle Eindrücke gesammelt.“