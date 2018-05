Lichtspiele und Unperfektes

Aus der Norm: Eigenwillige Formen sind Peter Michael Metzlers Markenzeichen. Er hat sein Atelier in einem alten Bauernhaus in Görlsdorf. © Foto: Windolff

Kunst im Grünen: Christian Uhlig (r.) lud seinen Kollegen Siegfried Mehl aus Schwedt (2.v.l.) in sein Angermünder Atelier am Kloster ein. © Foto: Windolff

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Mehr als 70 uckermärkische Künstler öffneten am Wochenende ihre Ateliers für neugierige Besucher. Allein in Angermünde beteiligten sich acht Künstler am landesweiten Tag des offenen Ateliers und ließen hinter Staffelei und Werkbank schauen.

Es duftet nach Flieder, frisch gemähtem Rasen und altem Holz. Die knarzende Holztür steht sperrangelweit offen. Ein handgemaltes Schild lädt Besucher in das kleine Bauernhaus ein, das sich hinter dem mächtigen Fliederbusch duckt. Hier beginnt eine andere Welt, die innehält, den Blick auf Wesentliches lenkt und Unperfektes bezaubernd schön selbst in Szene setzt. Am Postbruch 4, am Rande von Görlsdorf, ist Peter Michael Metzlers Refugium, wo der Berliner der Hektik entflieht und Inspirationen atmet, um seine Kreativität auszuleben. Seit 20 Jahren verbringt er die Sommer in dem alten Haus, das er ganz gemächlich zu seinem Atelier ausbaut. In den Fensteröffnungen blitzen noch Stroh und Lehm aus den Fachwerkwänden. Der urige Charme des alten Hauses bildet die Kulisse für Metzlers Kunst, die ebenso unperfekt scheint. Handgetöpferte Keramik, schiefe Gefäße, die aus Einzelteilen zusammengesetzt zu Skulpturen werden, mit Farben, die wie aufgekleckert wirken, übermütig auch mit Blattgold verziert. Hier nimmt sich Metzler alle Zeit. Auch für seine Besucher, die noch selten den Weg zum Postbruch finden. Was er hier an gegenständlicher Kunst zeigt, ist jedoch nur ein Teil seines Schaffens. Der Bühnenbildner designt auch faszinierende Lichtinstallationen im öffentlichen Raum, mit denen er gern auch einmal die historische Altstadt Angermünde ins rechte Licht rücken möchte, plaudert der Künstler zwischen Keramik, Collagen und Schmuck.

Licht ist auch ein Element, das Christiane Bergelt in ihrer Kunst verarbeitet. Allerdings benutzt die Malerin dafür Farben, bevorzugt richtig fette Ölfarben. Die 33-jährige Erzgebirglerin hat erst im Herbst ihr Atelier in Angermünde bezogen. Im AHA-Projekthaus in der Schwedter Straße hat die junge Künstlerin den perfekten Raum in einer perfekten Gemeinschaft kreativer Mitbewohner gefunden. „Der Raum ist wie gemacht für mich, hier finde ich zugleich Austausch mit anderen Kollegen und Hausnutzern. Das ist unheimlich anregend“, schwärmt die junge Frau, die zum ersten Mal zum Tag des offenen Ateliers einlädt und Einblicke in ihr künstlerisches Schaffen gibt. Vorher war ihr Atelier der Wald. „Das schränkt natürlich ein. Großformatige Bilder kann ich draußen nicht malen“, erzählt Christiane Bergelt, die bei der Verleihung des Brandenburgischen Kunstpreises durch die Märkische Oderzeitung mit dem Nachwuchspreis ausgezeichnet wurde. In Angermünde würde sie auch gern mit Kindern und jungen Leuten arbeiten. Das AHA-Haus bietet sich dafür an, als Haus der Kunst und Kreativität entdeckt zu werden.

Keine Neuentdeckung aber immer wieder anders schön ist das Atelier am Kloster, das seit Jahren Kunstinteressierte zum Tag des offenen Ateliers anzieht. Hier laden Christian und Birgit Uhlig ein, Kunst und Garten, Malerei, Skulpturen, Gefilztes, Gespräche und Begegnungen zu genießen. Zu Gast war wieder der Schwedter Künstler Siegfried Mehl, der letzte Künstler der Oderstadt. Doch auch in Angermünde findet er sein Publikum. „Es sind die Begegnungen und der Austausch, die den Tag des offenen Ateliers so besonders machen“, sind sich Mehl und Uhlig einig.