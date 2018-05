Vorfahrt für Technik ohne Schnickschnack

Glanz zum Staunen: Besucher des 16. Veteranentreffens schauen sich einen britischen MGB-Sportwagen, Baujahr 1973, an. © Foto: Thomas Burckhardt/MOZ

Schnappschuss fürs Familienalbum: Renate Neumann fotografiert ihren Enkel Ben (7) aus Neuenhagen, Märkisch Oderland. Der Junge hat auf einer Jawa mit Beiwagen, Baujahr 1958, Platz genommen, die Bernd Wiese aus Marienwerder gehört. Am 16. Eberswalder Veteranentreffen haben alles in allem 120 historische Fahrzeuge teilgenommen. Die Kontaktbörse ist auch bei Besuchern beliebt. © Foto: Thomas Burckhardt/MOZ

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Technik, die begeistert, kann auch ohne Servolenkung, Sicherheitsgurt oder Airbag auskommen. Die 120 historischen Motorräder und Autos, deren Fahrer am Sonnabend am 16. Eberswalder Veteranentreffen teilgenommen haben, sind ein überzeugender Beweis dafür.

„Es stimmt absolut nicht, dass die Autofahrer früher auf jeden Luxus verzichten mussten“, sagt Matthias Ehling aus Finow. Sein Wartburg 353 Tourist, Baujahr 1971, verfüge sogar über eine manuelle Klimaanlage, fügt der stolze Besitzer hinzu und zeigt auf die Kurbeln, mit der sich die Fenster von Fahrer- und Beifahrertür herunterdrehen lassen, wenn es den Insassen des Wagens zu warm wird. „Im Ernst: Das Auto ist vollkommen logisch aufgebaut, jedes Teil sitzt nachvollziehbar an seinem richtigen Platz“, findet Matthias Ehling, der seit fünf, sechs Jahren dabei ist, wenn sich die Freunde geschichtsträchtiger Automobile erst auf dem Betriebshof der Barnimer Busgesellschaft im Stadtteil Nordend versammeln, um dann zu einer Zuverlässigkeitsfahrt aufzubrechen. Dies sei dann doch immer noch etwas anderes, als wenn man selbst relativ ziel- und planlos zum Beispiel eine Eisdiele ansteuere.

Für Fahrleiter Thomas Kühn aus Falkenberg, der erstmals die Hauptlast der Organisation gestemmt hat, dabei aber vom langjährigen Initiator Andreas Ernst tatkräftig unterstützt wurde, sind die Zuverlässigkeitsfahrt und die mit ihr verbundenen drei Sonderprüfungen entlang der Strecke der Hauptgrund dafür, dass sich das 2002 erstmals ausgerichtete Veteranentreffen auch in seinem 16. Jahr ungebremster Beliebtheit erfreue. „Es gibt viele vergleichbare Veranstaltungen in der Region, die alle unbestreitbar ihren Reiz haben“, betont Thomas Kühn. Doch nur hier könnten die Besucher die Historie auf Rädern tatsächlich auch fahren sehen, hören und riechen. Und nur hier bekämen die interessierten Besucher Oldtimer in Aktion demonstriert.

Die Zuverlässigkeitsfahrt 2018 führte über Eberswalde, Liepe, Struwenberg, Hohenfinow bis nach Letschin und Kienitz tief im Oderbruch und streifte auf dem Rückweg unter anderem Schulzendorf, Haselberg, Tornow sowie Sommerfelde, um nach exakt 145,1 Kilometer dort zu enden, wo sie begonnen hat: auf dem Betriebshof der BBG.

Mit seinem DKW F­ 8, Baujahr 1934, hat Stephan Rutscher aus Brodowin schon ganz andere Strecken bewältigt. „Ich habe das Auto 1978 erworben, weil ich mir Trabant und Wartburg nicht leisten konnte“, verrät der Eigentümer, der bis heute vor allem Wert auf die Alltagstauglichkeit des fahrbaren Untersatzes legt, der vor allem früher eine richtige Familienkutsche gewesen sei. „Wir waren mit dem Wagen zu viert auf Urlaubsreise an die Ostsee und zu anderen Zielen“, blickt er zurück. „Den Kinderwagen hatten wir auf dem Gepäckträger festgeschnallt“, erinnert sich Stephan Rutscher, der im Oldtimerfahren einen wichtigen Beitrag zur Entschleunigung sieht. „Man muss sich einfach Zeit nehmen“, sagt er.

Zu den ältesten Autos beim Veteranentreffen dürfte der Citroén B 14 G von 1928 gehört haben, hinter dessen Steuer Lutz Hoffmeister aus Eberswalde gesessen hat. „Eine gewisse Liebe zum Schrauben ist schon von Vorteil“, betont er. Mit den Jahren wachse die Routine - und bei jedem Veteranentreffen komme er mit Gleichgesinnten zusammen, die Tipps und Ratschläge geben würden. „Die gegenseitigen Kontakte helfen uns gar nicht so selten auch bei der schwierigen Suche nach Ersatzteilen“, hebt Lutz Hoffmann hervor. Der Gesprächsstoff gehe den Oldtimerfreunden nie aus. Alle eine die Freude daran, mit solidem Handwerk Autos fahrbereit halten zu können, ohne dass Computer dazwischen funkten.

Nicht alle Teilnehmer lockte die gemeinsame Ausfahrt. „Dafür ist mein Gefährt nicht schnell genug“, räumt Dieter Beig aus Finow ein, der einen Güldner Baujahr 1959, besitzt. Der Traktor ist bestens erhalten und ohne Abstriche einsetzbar, schafft aber maximal 20 Kilometer pro Stunde. „Ich fahre das Teil aus Spaß an der Freude und mache gern auch mal bei Umzügen auf Dorffesten mit“, erzählt der Hobby-Traktorist, der seine Veteranentreff-Premiere erlebte.

Startberechtigt waren alle Autos aus der DDR-Produktion bis 1989 und alle anderswo bis 1965 gebauten Fahrzeuge.