Statt Play-Station nun Zeit für Gefühle

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Den Schritt ins Erwachsensein sind am Sonnabend 54 Jugendliche der Erna- und Kurt-Kretschmann-Oberschule Bad Freienwalde gegangen. Im festlichen Rahmen erhielten sie in der Konzerthalle in Sankt Georg ihre Jugendweihe.

Es ist Sonnabendmorgen, kurz vor 9 Uhr. Willy Hesse, Christin Geyer, Anna Lena Ziebart, Sabrina Held, Lucas Steffen, Maximilian Peter Albert, Malvin Klingbeil, Lukas Drazkowski, Danilo Köpke und Domenique Rex stehen im Foyer. Die Sonne blinzelt durch die Fenster. Kirsten Rösener und Heike Frick vom Jugendweiheteam des OKV geben den schick gekleideten Jugendlichen letzte Tipps. Die Mädchen ziehen an ihren Kleidern. Die Jungs scheinen die Ruhe in Person zu sein. Im Saal sitzen die Eltern der ersten zehn von insgesamt 168 Jugendweiheteilnehmern in diesem Jahr. Gespannt warten sie auf ihre Kinder. Dann ist der Gänsehautmoment da – beinahe andächtig, der eine mit gesenktem Kopf, die andere lächelnd, betreten die Schüler von der Klasse 8a der Kretschmann-Oberschule den Saal und nehmen in der ersten Reihe Platz. Ihre Eltern, Großeltern und Verwandten schauen stolz auf sie. Mathilde Leyh und Maria Trömel von der gleichnamigen Musikschule stimmen mit Jazz-Musik und Bach die Gesellschaft ein. Alles läuft nach Plan und für sie, die Jugendlichen, die darauf warten, aufgerufen zu werden.

Noch müssen sie sich gedulden. Andreas Hensel ergreift das Wort. Der Geschäftsführer der Bad Freienwalde Tourismus GmbH ist ihr Festredner. Er redet sie mit „Sie“ an. Etwas, was ihnen ungewohnt ist. „Mit dem formalen Akt der Jugendweihe sind Sie Mitglied der erwachsenen Gesellschaft geworden und werden einen neuen Weg einschlagen.“ Hensel versucht, die letzten 14 Jahre Revue passieren zu, erinnert an die ersten Gehversuche, bei denen sicher der eine oder andere hingefallen ist. „Aber Sie sind wieder aufgestanden und haben die erste Lektion gelernt: Niemals aufgeben und die Hilfe anderer, insbesondere Ihrer Eltern annehmen.“ Er spricht vom ersten Wort – Mama, Papa, Katze. „Mit diesem ersten Wort haben Sie Ihren Eltern ein Lächeln auf die Lippen gezaubert und mit der Außenwelt verbal kommuniziert“, so Hensel. Der Festredner holt die Kita-Zeit und die Einschulung ins Gedächtnis. „Mit großen Zuckertüten bewaffnet haben Sie sich den Weg in den Klassenraum geschlagen“, erinnert er an jene wunderbare Zeit und streift auch den Wechsel von der Grund- in die Oberschule. Die ersten Eltern greifen zum Taschentuch. „Die Gegenwart dürfte aus Ihrer Sicht viel spannender sein“, glaubt Hensel. Eine Zeit der Veränderungen – sowohl in der Gesellschaft als auch im persönlichen Mikrokosmos. „Zum Beispiel ändert sich momentan Ihre Gefühlswelt“, sagt er und Schmunzeln macht sich auf den Gesichtern der Jugendlichen breit. Statt mit der Play-Station zu spielen sei es jetzt Zeit fürs Flirten, Texten und das andere Geschlecht kennenzulernen. Zeit für Gefühle, wie etwa Schmetterlinge im Bauch zu haben.

Und was die Zukunft betrifft, so ermutigte Andreas Hensel die Jugendlichen: „Gehen Sie auf Ihre Eltern zu und sagen Sie Ihnen auch einmal, dass Sie sie mögen“, so der Festredner, auch wenn die Meinungen auseinander gehen. „Es gibt nicht den einen richtigen Weg zu leben. Aber ich bin mir sicher, dass jeder von Ihnen auf seine Art glücklich sein wird.“ Schließlich hat er noch einen Tipp: „Erstellen Sie sich eine Playliste mit Musiktiteln, mit denen Sie gute Erinnerungen verbinden.“ Er hat eine solche. Sie zählt 43 Songs.

Dann ist es soweit. Nacheinander werden die zehn Jugendlichen auf die Bühne gerufen. Urkunde, Blumen und ein Buch wechseln den Besitzer. Fotoapparate klicken. Willkommen im Kreis der Erwachsenen!