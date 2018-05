Baustelle zum Fahrradparkhaus geöffnet

Aileen Hohnstein

Oranienburg „Das ist gar nicht schwer. Alles einwandfrei, dann stehen die Fahrräder wenigstens nicht vor dem Bahnhof rum“, findet Hannelore Schulz. Am Sonnabend hat sie ausprobiert, wie sie in Zukunft am Oranienburger Bahnhof ihr Fahrrad abstellen kann. Ende August, spätestens Anfang September soll es soweit sein. Dann öffnet das Fahrradparkhaus an der Stralsunder Straße. 1 056 Fahrräder können kostenlos auf zwei Etagen abgestellt werden.

Am Sonnabend ermöglichte die Stadt Oranienburg zum „Tag der Städtebauförderung“ allen interessierten Fahrradfahrern einen ersten Blick in die Zukunft. Thorsten Dambier, Prokurist der Firma Orion, die das Fahrradparkhaus ausstatten wird, hat einen doppelstöckigen Fahrradständer in der Baustelle aufgebaut. Unablässig demonstriert er, wie einfach der sogenannte Doppelstockparker zu benutzen ist. Zwei Räder können bei diesem System platzsparend übereinander geparkt werden.

Interessiert schauen ihm die Besucher dabei über die Schulter. Sie sind von der Handhabung angetan. Doch mischt sich auch manch skeptische Nachfrage unter die Gespräche: „Wird das Fahrrad durch die beweglichen Fahrradständer beschädigt?“, wollte einer wissen. Dambier winkt ab. Das Fahrrad stehe fest im Ständer, an den Anlehnbügeln seien Gleitschutzfolien angebracht, die ein Zerkratzen verhindern. Außerdem werden die Fahrradständer in 50 Zentimetern Abstand zueinander und in unterschiedlicher Höhe aufgestellt, so dass sich Lenker und Pedale nicht miteinander verhaken können. Die einzige Einschränkung, die es gibt: Räder dürfen maximal 25 Kilogramm wiegen, nur Räder mit einer Breite von 55 Millimetern passen hinein. Und: Wer einen Kindersitz am Fahrrad hat, sollte nicht die untere Parkebene nutzen, da sonst der darüberliegende Ständer nicht mehr heruntergeklappt werden kann.

Frank Oltersdorf (SPD), Baudezernent der Stadt Oranienburg, zeigt sich am Sonnabend zufrieden. Zwar sei der Bauablauf durch den späten Wintereinbruch etwas verzögert worden, doch sei nun mit keinen Verspätungen mehr zu rechnen. 1,6 Millionen Euro kostet das Fahrradparkhaus. Durch die Städtebauförderung zahlt Oranienburg nur einen Betrag von gut 520 000 Euro, den Rest übernehmen Land und Bund. Immer wieder wurde bei der Besichtigung der Baustelle die Frage gestellt, ob die Anzahl der Stellplätze überhaupt ausreiche. So wurden bei einer Zählung am Bahnhof schon 800 Räder festgestellt. „Wir hoffen natürlich, dass die Stellplätze so genutzt werden, wie wir es vorsehen“, sagt Oltersdorf. Eine Garantie, dass es dort keine Fahrradleichen geben wird, kann keiner geben. Doch ein ungeordnetes Abstellen von Fahrrädern soll es am Bahnhof nicht mehr geben, damit die Situation am Bahnhofsplatz künftig nicht mehr so unübersichtlich ist wie heute. Es wird eine neue Stellplatzsatzung für Fahrräder geprüft. Falschparken soll künftig vom Ordnungsamt geahndet werden. Und ob die Stellplätze reichen, zeigt sich im Laufe der Zeit. Wird das Fahrradparkhaus unerwartet stark genutzt, sei eine Erweiterung des Baus in südlicher Richtung problemlos möglich.