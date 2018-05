Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOz) Fürstenwalde. In der Nacht zum Sonnabend brachen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Langen Straße in Fürstenwalde Süd ein. Nachdem ein Kellerfenster an der Seite des Gebäudes aufgehebelt wurde, gelangten die Täter in den Kellerbereich und brachen dort vier Mieterkeller auf. Dabei ließen sie Elektrokleingeräte im Wert von rund 500 Euro mitgehen. Strafanzeige wurde gestellt.