Vögel werden gezählt

Bettina Winkler

Erkner (MOZ) Erkner. Von Vatertag bis Muttertag ruft der NABU wieder Naturliebhaber zur großen Vogelzählaktion in Gärten und Parks auf. „Die umfangreichen seit 2005 gesammelten Daten ermöglichen uns solide Aussagen über Zu- und Abnahmen“, sagt NABU-Vogelschutzexperte Lars Lachmann. Im vergangenen Jahr haben fast 61 000 Naturfreunde mitgemacht und aus über 40000 Gärten insgesamt über 1,4 Millionen Vögel gemeldet. In Brandenburg beteiligten sich 3400 Vogelfreunde und zählten in 2174 Gärten 83 434 Vögel. Und so funktioniert es: Von einem ruhigen Plätzchen im Garten oder vom Fenster aus wird von jeder Vogelart die Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde entdeckt wird. Die Beobachtungen können bis zum 21. Mai per Post, per Telefon unter 0800-1157115 – oder einfach im Internet unter www.stundedergartenvoegel.de gemeldet werden.