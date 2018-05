Das Double im Visier

Gunnar Reblin

Neuruppin (MOZ) Der erste Schritt Richtung Double ist gemacht. Die Handball-Frauen des SV Union Neuruppin sind am Sonnabend mit einem souveränen 38:20 (21:14)-Heimerfolg gegen Stahl Finow ins Kreispokal-Viertelfinale eingezogen. Vorne hui, hinten pfui - zumindest im ersten Durchgang -, so könnte das Spiel des Spielunions-Meisters kurz zusammengefasst werden.

"Also 14 Gegentore haben wir in einer Halbzeit noch nicht bekommen in dieser Saison", konnte Trainer Tony Plamowske mit der Defensivleistung zur Pause nicht zufrieden sein. Im zweiten Durchgang stimmte es dann vorne wie hinten gleichermaßen. "Wir sind eine Runde weiter, haben die Aufgabe souverän gelöst", so Palmowske. "Unser Ziel ist es, das Double zu holen."

Bilderstrecke Unioner Frauen feiern Pokalerfolg Bilderstrecke öffnen

Eine ungleiche Partie zeichnete sich schon vor dem Anwurf ab. Denn Finow war lediglich mit sechs Feldspielerinnen und zwei Torhüterinnen angereist. Neuruppin konnte beinahe aus dem Vollen schöpfen. Die schwindenden Kräfte bei den Gästen machten sich im Laufe der zweiten Halbzeit deutlich bemerkbar.

Die Unionerinnen starteten mit einem 5:0-Lauf glänzend in die Partie. Mit ihrem Tor zum 5:1 (8.) verschaffte Finows Spielmacherin Sophie Napp ihrem Team einen kräftigen Schub Selbstvertrauen. Das Heimteam schluderte fortan beim Verteidigen. In der Offensive flutschte es jedoch nach Belieben. Mal traf Antonia Köhler mit Wucht, mal Caroline Müller mit Genauigkeit und mal Greta Uhlenbrock mit Finesse von außen. Und etwas Glück kam auch dazu. Wie beim Bogenlampen-Tor von Ariane Neumann. Ihr Wurf wurde beim Klärungsversuch abgefälscht - und landete im Finower Kasten. Unions Trainer Tony Palmowske konnte die kuriose wie erfolgreiche Flugbahn des Balles kaum fassen und hielt sich die Hände vors Gesicht.

Nach der Pause zogen die Neuruppinerinnen konzentriert ihr Spiel durch. Dabei ließen sie noch etliche Hochkaräter ungenutzt. Hintenraus gelang es so nicht, die 40-Tore-Marke noch zu knacken. Finow, oft durch die Mitte agierend, setzte wenige Glanzpunkte. Wenn, dann ruckte die hochgewachsene Justine Arndt an und traf aus dem Rückraum. Am Unioner Erfolg war jedoch nicht zu rütteln.

Tony Palmowske: "In der zweiten Halbzeit haben wir das noch mal ein Stück weit besser gemacht als im ersten Durchgang. Jetzt warten wir mal, wen wir im Viertelfinale zugelost bekommen." Geht es nach den Leistungen in der Meisterrunde dürfte es auf ein Finale zwischen Meister Union und Vizemeister Schwedt hinauslaufen, wenn beide Teams nicht vorher aufeinandertreffen.

Achtelfinale:

Wittenberge - Liebenwalde

beide Teams nicht angetreten

Oranienburg II - PritzwalkGast n.an.

Union Neuruppin - Stahl Finow 38:20

Bernauer Bären - PCK Schwedt22:37

Viertelfinale, 26. Mai:

Wittstock genießt in jedem Fall Heimrecht. Ein Freilos wird vergeben.

Schiedsrichter:

Angela Wilke / Marc Lehmann

Zuschauer: 38

Zeitstrafen: HCN (1) - Finow (-)

Spielverlauf: 5:0 (6.), 7:3 (11.), 9:4 (12.), 13:8 (18.), 16:10 (22.), 21:14 (30.) - 25:14 (38.), 28:15 (46.), 33:16 (52.), 38:20 (60.)

Union: Lüdecke - Ulmer (3), Heitepriem (1), Ramin (4), Bremer (1), Uhlenbrock (5), Röckner (2), Müller (8/5), Neumann (4), Köhler (8), Dayss (2)

Finow: Susann Ziethen, Wiese - Arndt (5), Griffel (2), Fanny Ziethen (5/2), Treß (1), Gross (3), Napp (4)