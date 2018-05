Festlicher Start ins Erwachsensein

Ines Weber-Rath

Seelow (MOZ) 51 Achtklässler aus der Seelower Bertolt-Brecht-Oberschule haben am Sonnabend im Kreiskulturhaus den Auftakt zu den diesjährigen Jugendweihen, Konfirmationen und Firmungen in der Region gegeben. Veranstalter war das Jugendbildungswerk Berlin-Brandenburg.

Die Mädchen in ihren langen oder halblangen Kleidern und die Jungen in ihren Anzügen und Hemden sahen am Sonnabend doch schon ziemlich erwachsen aus, als sie vor den Türen zum Saal des Kreiskulturhauses Aufstellung zum Einmarsch nahmen. Drinnen wurden die aufgeregten Jugendweihlinge von Eltern, Großeltern und Geschwistern erwartet und stehend mit Applaus begrüßt.

32 Seelower Oberschüler aus den Klassen 8b und c waren am Vormittag die ersten, die die Jugendweihe erhielten. In einem zweiten Durchgang folgten 19 Schülerinnen und Schüler aus der Klasse 8a. Die Achtklässler und ihre Eltern hatten das Jugendbildungswerk Berlin-Brandenburg mit Sitz in Fürstenwalde mit der Organisation der Festveranstaltungen beauftragt.

„Das neue, voll auf die Jugendlichen ausgerichtete Programm des Vereins hat uns überzeugt“, erklärt Birgit Schumski. Die Elternsprecherin der 8b war, gemeinsam mit Soriana Friedrich für die 8c, Ansprechpartnerin vor Ort für die Jugendweihe-Vorbereitung. Ungewohnt war, dass die Seelower Oberschüler keine der im Vorfeld sonst üblichen Jugendstunden hatten. Angebote dafür gab es wohl. Doch die meisten fanden in Fürstenwalde und Umgebung statt. „Die Fahrt dahin war unseren Jugendweihe-Teilnehmer zu aufwändig“, sagt Birgit Schumski.

Das Programm der Feierstunde traf den Nerv der jungen Protagonisten, wie der Beifall zeigte. Dafür sorgten der Berliner Singer-Songwriter Will Czuch mit seinen angesagten Liedern zur Gitarrenbegleitung ebenso wie Angelique Gerlach. Sie las Texte von Julia Engelmann in Sachen erwachsen werden.

Über ihren Start ins Erwachsenenleben könnten sich die Mädchen und Jungen hierzulande, verglichen mit dem Rest der Welt, kaum beschweren, machte die Rezitatorin eindrucksvoll deutlich. Mit ihren Gedanken über die Anforderungen, denen sich die Jungerwachsenen gegenüber sehen und über Ängste, die daraus erwachsen, sprach die Autorin sicher vielen Jugendweihe-Teilnehmern aus dem Herzen.

Gänsehaus-Moment: Nach dem Text „An meine Eltern“, der Dank und Liebeserklärung zugleich war, standen die Mädchen und Jungen aus der ersten Reihe im Saal auf und gingen zu ihren Eltern, um sie zu umarmen.

In seiner Festrede beschrieb Onno Steenweg vom Jugendbildungswerk den Übergang vom Kind zum Erwachsenen, für den die Jugendweihe steht: Er sei nicht nur an körperlicher Reife auszumachen, sondern auch an einem ausgeprägten Charakter. Im Wunsch nach mehr Eigenständigkeit liege Zündstoff im Umgang mit Eltern und Großeltern, die nicht immer verstehen, was „die Jugend“ da will und tut, so der Festredner.

Er ermutigte die Heranwachsenden, skeptisch zu sein. „Wo kämen wir schließlich hin, wenn junge Generationen alles übernehmen würden, was von den Älteren kommt?“, so Onno Steenweg. Er riet den Jugendweihlingen vor allem: „Fragt! Denkt nach! Und tut etwas!“ Ein „das machen alle so“ oder „das kann man eh nicht ändern“, sollten sie nicht akzeptieren, so der Redner. Jeder solle den Platz im Leben suchen, den er am besten ausfüllen kann und sich fürs Erreichen seiner Ziele Gleichgesinnte, Freunde suchen, empfahl Steenweg, bevor er die Mädchen und Jungen zum Empfangen der Jugendweihe auf die Bühne bat.

Danach feierten alle ganz in Familie und gab es Geschenke – „nur Geld“, wie Lara-Marlen Sommer aus Seelow erklärte. (Foto der Jugendweihlinge aus der 8a in der Dienstagausgabe).