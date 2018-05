Ganz schön kalt: Bürgermeister Ralf Lehmann und Karola Graf vom Planungsbüro testen als erste den neuen Kneipp-Pfad an der Kurfürstenquelle. Der ist Bestandteil des „Märkischen Bergwanderparks“, der am Sonnabend offiziell in Bad Freienwalde eröffnet worden ist. © Foto: Heike Jänicke

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Mit einem deutsch-polnischen Fest ist am Sonnabend der „Märkische Bergwanderpark“ in Brandenburgs ältester Kurstadt eingeweiht worden. Rund 385 000 Euro haben Land und Stadt in das Projekt investiert. Dazu gehört der Kneipp-Pfad an der Kurfürstenquelle.

Christiane Ziemendorf hat ihn schon ausprobiert. Vor der offiziellen Eröffnung. „Jeden Morgen“, sagt die Patientin am Sonnabendvormittag, die zum ersten Mal zur Kur in der Fachklinik weilt. „Das ist schon Kneippen. Ich bin hinterher gut durchblutet“, versichert sie. Derweil ist das deutsch-polnische Band von Bürgermeister Ralf Lehmann, Malwina Huczko aus der Partnerstadt Meseritz, vom Landtagsabgeordneten (Linke) Marco Büchel, Karola Graf vom Technischen Büro für Landeskultur und Wasserwirtschaft, Heiko-Walther-Kämpfe von der Tourist-Info und Roland Engelke von der Baufirma Engron durchschnitten und der Kneipp-Pfad offiziell freigegeben. „Die lustigen Sieben“ um Sophie Eggert zaubern mit ihrem Tanz in Altberliner Badeanzügen ein bisschen vom alten Bade-Flair ins Brunnental. Als erste stapfen Karola Graf und Ralf Lehmann durch die 30 Meter lange Kneipp-Strecke. „Hui! Ist das kalt!“, gibt das Stadtoberhaupt zu. Gefühlt fünf Grad plus. „Das ist genau richtig für heiße Füße“, lacht Landtagsabgeordnete Jutta Lieske (SPD), die Lehmann auf den Spuren ist. Auch Marco Büchel, Europaausschussvorsitzender im Potsdamer Landtag (Linke), testet die Kneippsche Anwendung. „Ganz wunderbar“, findet er und meint nicht nur die Erfrischung, sondern auch die Veranstaltung. Die findet in der seit Sonnabend laufenden Europawoche statt und werde, wie Büchel betont, aus europäischen Mitteln, aus dem INTERREG-Programm, gefördert. Das zeige den Mehrwert, den solche Projekte haben.

Inzwischen sind die Nordic-Walker mit Wanderfreund Horst Sander (81) auf dem neuen Gesundheitsweg unterwegs, auf dem sie hoffentlich nicht außer Atem kommen, sondern „Atem schöpfen“, wie der Rundweg heißt. Es sei eine ganz wunderbare Zusammenarbeit mit Heiko Walther-Kämpfe und Optikerin Manuela Düntzsch gewesen, lobt Heilpraktikerin Heike Buß. Das Trio trägt inhaltlich für den Gesundheitsweg Verantwortung. „Den Wald anders aufnehmen und nicht nur im Wald sein, sondern einatmen und sehen, das steckt hinter diesem Projekt. Es erfrischt ungemein“, so Heike Buß.

Zwischendurch weisen André Jänicke und sein Moderatorenkollege Krysztof Odróbka auf das Programm hin. Die Kapelle „Rewir“ aus Chojna spielt zur Unterhaltung auf dem kleinen Lindenplatz hinter der Klinik auf. Landrat Gernot Schmidt lobt zuvor an gleicher Stelle das Projekt. „Wir sind froh, dass die Stadt den Märkischen Bergwanderpark an unserer Klinik errichtet hat. Das ist für uns eine Aufwertung des Standortes“, so der Landrat. Sebastian Gallin, Geschäftsführer des Brandenburgischen Kurort- und Bäderverbandes, gratuliert der Stadt und überrascht mit einem Blumengruß.

Mittlerweile sind die 20 Teams startklar. Die wollen die 220 neuen Treppenstufen zur Kapelle hinauf möglichst schnell nehmen. Die sind im Rahmen des Projekts erneuert worden. An den Start gehen 14 Teams aus Polen und acht aus Bad Freienwalde, darunter Ralf Lehmann mit seinem vierjährigen Enkelsohn Theo. Für die beiden reicht es am Ende zwar nicht für einen Podestplatz. Aber dabei sein ist alles. Als die Schnellsten im Treppenlauf erweisen sich: Jörg Meichßner und Marlo Hölzer, Platz 3, 4.41 min, Jana und Leon Wienrich, Platz 2, 4:40 min, sowie Tom Regenberg und Peter Kross, Platz 1, 4:26 min, und nicht, wie am Sonnabend ermittelt, Pauline und Dennis Regenberg aus Bad Freienwalde. Wegen des gleichen Familiennamens war es zu einer falschen Nennung gekommen.