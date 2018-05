Märkisches Dampfspektakel im Ziegeleipark

Wolfgang Gumprich

Mildenberg Zwei Tage „ordentlich Dampf im Kessel“ hieß es am Wochenende im Ziegeleipark Mildenberg. Das ist wörtlich zu nehmen, denn zum 17. Mal trafen sich Lokomobile aus Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien zu einem dampfenden Stelldichein im Schatten des Ringofens.

Lokomobile – das sind Dampfmaschinen auf Rädern, die im Gegensatz zu Lokomotiven nicht auf Schienen rollen. Sie halfen etwa in der Landwirtschaft beim Pflügen, trieben Karusselle an und sorgten nebenbei für Beleuchtung. Da nach dem Ersten Weltkrieg im Deutschen Reich sämtliche fahrbareren Dampfmaschinen als Reparationsleistungen einkassiert wurden, so berichtete Lokomobile-Besitzer Georg Sonnenborn aus Bremen, stellte man sich in Deutschland schneller als anderswo in Europa auf den Verbrennungsmotor um. Speziell in England wurden noch bis in die 1940er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts solche Maschinen gebaut. Und dies wohl für die Ewigkeit, wie fingerdicke Bleche bezeugen.

Am Eingang zum Park zeigten Dampf-Enthusiasten aus den Niederlanden den Einsatz einer schweren Brettersäge, die von der 107 Jahre alten Lokomobile „The Minneapolis“ angetrieben wurde. Phic Retman ist mit seiner Maschine aus Essex angereist. Seit ihrer Montage 1910 wurde sie innerhalb der Familie weitergegeben. Retmann schwärmte von der märkischen Landschaft.

Insgesamt drehten fünf Original-Lokomobile im Ziegeleipark ihre Runden, darunter nur eine aus Deutschland. Sie wurde bei G.G. Haubold in Chemnitz gebaut. Im Ersten Weltkrieg wurde sie zum Transport der Artillerie gebraucht. Besitzer Luc van der Veen hat sie in Lettland gefunden und innerhalb von neun Jahren restauriert. Neben den großen Maschinen wuselten noch jede Menge kleine maßstabsgerechte Nachbauten über den Platz.

Etwas abseits stand die eigentliche Sensation des Dampffestes: eine Dampf getriebene kleine Kirmesorgel der Firma Ignaz Bruder und Söhne; sie wurde 1872 in Waldkirch im Schwarzwald gebaut, einem Ort der berühmt ist für seine Kirmesorgeln und für die Firma Mack, die zunächst Transportwagen für die Orgeln baute, später ins Karussellgeschäft einstieg und der heute der Europapark in Rust gehört. Die kleine Orgel spielt allerdings nicht mehr mit schweren Lochkarten, sondern mit einer SD-Speicherkarte, verriet Besitzer Johan van Loon.

Live-Musik kam von der fünfköpfigen Gruppe „Sharks Moove“, einer Rostocker-Berliner Band, die mit zwei Saxofonen und einer Trompete ganz „auf Gebläse“ setzte. An beiden Dampfspektakel-Tagen schoben sich die Massen über das Gelände, standen Schlange bei Würstchen, Flammkuchen und Getränken an, drängelten sich zur Parade für das beste Foto.

Karina Walenski, Sprecherin des Parks, zeigte sich am Sonntagnachmittag sehr zufrieden mit dem Verlauf und wies auf das nächste Dampffestival in zwei Jahren hin. Im kommenden Jahr lädt der Ziegeleipark zum mittlerweile dritten Feldbahnfest ein.