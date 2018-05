Schauen, staunen, Spaß haben

Seifenkistenrennen: Der zehnjährige Pepe war am Freitagabend für die Müncheberger Feuerwehr unterwegs. © Foto: foto: Gerd Markert

Detlef Klementz

Müncheberg (MOZ) Hunderte Müncheberger und Gäste vergnügten sich am Wochenende beim 8. Kaiserbergfest. Das sonnige Wetter erwies sich dabei als Stimmungsaufheller.

Elke Heinrich war des Lobes voll. Die Endfünfzigerin aus Rüdersdorf gehört mit ihrem Mann zu den Stammgästen des Festes. „Was hier von der Stadt geboten wird, ist wirklich Spitze“, würdigte die Rüdersdorferin die Anstrengungen der Stadt und aller Mitstreiter, während sie nach einer Wildbratwurst anstand. Ihr Mann versuchte derweil, im Bowleglas eine Erdbeere aufzuspießen. Ein paar Meter entfernt hatten ihre beiden Enkel ihren Spaß – mit Riesenseifenblasen.

Für Kinder und Familien war ohnehin wieder jede Menge los. Das begann schon am frühen Freitagabend mit dem zweiten Seifenkistenrennen, für das sich die Organisatoren allerdings ruhig noch ein paar mehr Teilnehmer gewünscht hätten. Es gab diverse Bastelangebote, die Experimentiermöglichkeiten des Schulhorts und am Sonntag den Staffelwettbewerb der Kitas.

Einmal mehr groß geschrieben wurde der Sport. Da war das Volleyballturnier, lockten mehrere Fußballspiele Zuschauer an den Sportplatz und natürlich das Fußballturnier der Bambini.

Und natürlich sorgten einmal mehr die „heldenhaften Kaiserspiele“ mit Mannschaften aus den Ortsteilen für Spaß und Heiterkeit. Diesmal waren Teams aus Müncheberg, Eggersdorf, Trebnitz und Hoppegarten dabei. Da mussten beispielsweise fünf unterschiedlich große Bäller mit einem Mal getragen werden. Auch Stiefelweitwurf und Kleiderkreisel gehörten zu den nicht ganz alltäglichen Disziplinen.

Wer selbst aktiv werden wollte, der fand auf dem großen Rummelplatz mit Karussells und vielen Buden gewiss was Passendes.

Oder er schaute sich auf der weitläufigen Händlermeile um. So wie zum Beispiel Erika Buder. Die Strausbergerin hatte gerade Wriezener Senf verkostet und gekauft und wollte noch beim Carow Verlag vorbeischauen, der einen kleinen Querschnitt seines Programms vorstellte, darunter auch seine Neuerscheinungen an Kinderbüchern. Insgesamt hatten sich auf der Wiese am Wasserturm mehr als 40 Anbieter eingefunden. Da war das Nähstübchen ebenso vertreten wie Verkäufer von Schmuck, Hüten jeder Art, Töpferwaren oder Grünpflanzen.

Der Verein für Heimatgeschichte hatte ein Quiz vorbereitet, bei dem manch Besucher ins Grübeln kam. Wer die Gründung Münchebergs befohlen hatte, wovon sich der Name Hoppegarten ableitet oder wer den Ort Obersdorf einst gegründet hat?, waren nicht so leicht zu beantworten. Zum Glück wurden drei Antworten vorgegeben.

Bildung im weitesten Sinne vermittelt wurde auch im Vereinsgebäude der ‚SG Müncheberg. Dort war am Sonnabend eine Ausstellung zur Geschichte der Sportgemeinschaft eröffnet worden. Parallel wurden im nahen Festzelt Musik, Tanz und Unterhaltung geboten – mal live vom Müncheberger Chor oder dem Tanztheater Strausberg, mal aus der Konserve.

Antje Katschmarek vom Organisationsteam erntete bei ihrem Rundgang über das Festgelände immer wieder anerkennende Worte und Schulterklopfen. Anfangs hätte sie sich ein paar mehr Besucher gewünscht, aber Sonnabend sei es dann „immer besser geworden“, freute sie sich.