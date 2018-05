SPD und Union treffen sich zum Gipfel des Streits

Ellen Hasenkamp und Hajo Zenker

Berlin (MOZ) Treffpunkt Zugspitze – darunter machen es die Großkoalitionäre nicht. Auf dem höchsten Berg Deutschlands beraten ab Montag die Fraktionsführungen von Union und SPD. Statt Sonnenschein-Bildern wie von der Kabinettsklausur in Meseberg sind Arbeitsergebnisse aus dem Tagungszentrum Sonnalpin geplant. Zu bereden gibt es genug. Knapp acht Wochen nach dem Start des Bündnisses hat sich reichlich Konfliktstoff angesammelt.

Paragraf 219

Die Unionsspitze war stinksauer. „So kann man nicht miteinander umgehen“, schimpfte Fraktionschef Volker Kauder (CDU) Ende April. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sprach von einer „Drohung, die man zwingend unterlassen sollte“. Es ging – mal wieder – um den Paragrafen 219a: Der SPD-Vorstand hatte im Streit um das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche eine Frist bis zum Herbst gesetzt. Und indirekt damit gedroht, danach mit „Reformwilligen“ aus anderen Fraktionen gemeinsame Sache machen zu wollen. Das aber wäre ein klarer Bruch des Koalitionsvertrags. Zugleich ist die Frage für viele Abgeordnete eine ganz grundsätzliche: Es steht also viel auf dem Spiel in diesem Konflikt.

Die SPD will den Paragrafen 219a am liebsten ganz kippen, die Union ihn am liebsten unverändert erhalten. Kanzlerin Angela Merkel wiederum hatte bei ihrem Antrittsbesuch in der SPD-Fraktion Mitte März eine Lösung zugesagt, die den betroffenen Ärzten Rechtssicherheit gewähren soll. Das Problem liegt nun bei Justizministerin Katarina Barley (SPD). Sie soll einen Gesetzentwurf erarbeiten, der die beiden Positionen zusammenführt. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) winkte vor dem Treffen schon ab: Es gebe noch keinen Kompromiss.

Verteidigungsausgaben

Grundsätzlich sind Minister selten zufrieden mit dem, was sie vom Finanzminister bei der Aufstellung der Etats bekommen. Es gehört zum politischen Spiel, dass die Ressortchefs stets mehr wollen als der Kassenwart ihnen zugesteht. Doch der Konflikt zwischen CDU-Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und SPD-Finanzminister Olaf Scholz geht weit über das übliche Geplänkel hinaus.

Der Streitwert liegt bei rund zwölf Milliarden Euro. So viel mehr verlangt die Ministerin für die kommenden Jahre. Von der Leyen steht im Wort gegenüber der Truppe und gegenüber den Partnern in EU und Nato. Sie kämpft aber auch um ihr Amt.

Unterstützung erhält die Ministerin aus der Unionsfraktion. Fraktionsvize Johann David Wadephul (CDU) erklärt: „Angesichts der wachsenden Bedrohungen für die Sicherheit unseres Landes sind mehr Haushaltsmittel unerlässlich“. SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles wettert dagegen: „Bestmögliche Ausrüstung heißt aber nicht höchstmögliche Aufrüstung.“ Die Kanzlerin hält sich derweil bedeckt. Bis zur nächsten Etatplanung im Juli sei ja noch Zeit, so Merkel. „Bis dahin wird es sicherlich noch weitere Gespräche geben.“

Beiträge Krankenkassen

Nachdem sich Gesundheitsminister Spahn an den Themen Islam und Hartz IV abgearbeitet hat, stürzte er sich in sein erstes Gesetzesprojekt – und ärgerte auch damit den Koalitionspartner SPD. Denn im Versichertenentlastungsgesetz steht nicht nur, was im Koalitionsvertrag verabredet wurde – also dass ab 2019 der Zusatzbeitrag der Krankenkassen je zur Hälfte von Arbeitgeber und Arbeitnehmer finanziert wird und dass für Kleinselbstständige die Mindestbeiträge für die Krankenkasse halbiert werden sollen. Spahn will die reichen Krankenkassen zusätzlich zwingen, die Beiträge zu senken. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass eine gesetzliche Kasse nicht mehr als eine Monatsausgabe auf der hohen Kante haben darf. Derzeit gibt es mehrere Kassen, die drei oder gar vier Monatsbudgets angespart haben.

Die SPD-Fraktion protestierte postwendend. Fraktionsvize und Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach verkündete, diese Idee des Ministers trage seine Fraktion nicht mit. Bereits beschlossene oder im Koalitionsvertrag verankerte Maßnahmen, etwa zur Stärkung der Pflege oder zur Besserstellung der Hausärzte, „kosten jährlich bis zu fünf Milliarden Euro zusätzlich. Wie soll es da Raum für Beitragssenkungen geben?“ Dass es eine Handvoll Kassen mit sehr hohen Reserven gebe, liege am Finanzausgleich zwischen den Kassen, der reformiert werden müsse, so der SPD-Politiker.

Flüchtlinge

Es war das große Streitthema bei den Koalitionsverhandlungen: Der Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus. Die Union wollte ihn weiter aussetzen, die SPD ihn so rasch und so großzügig wie möglich wieder zulassen. Vereinbart wurde ein Kompromiss, doch schon der erste Gesetzentwurf von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sorgte für neuen Zwist. Es ging unter anderem um die Frage, was die Erlaubnis für „1000 Personen pro Monat“ bedeutet. Nach einigem Gezerre fanden die Fachpolitiker eine Lösung: Nun sollen zunächst nicht ausgeschöpfte Plätze auch auf den Folgemonat übertragen werden können. Ab 2019 gilt dann eine strikte Monats-Obergrenze.

Nach dem Streit könnte aber vor dem Streit sein: Der niedersächsische SPD-Innenminister Boris Pistorius etwa warnte die Union bereits, die Familienzusammenführung durch „administrative Unzulänglichkeiten“ unterlaufen zu wollen. Das Thema Flüchtlinge birgt für die Koalition weiteren Sprengstoff: Seehofer möchte Gas geben in Sachen Abschiebungen. Die geplanten Sammelzentren für Flüchtlinge namens Anker stoßen aber insbesondere bei SPD-Landesministern auf Bedenken.