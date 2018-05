Feuerwehren präsentieren sich gemeinsam

Aileen Hohnstein

Hennigsdorf Beim Tag der offenen Tür konzentrierte sich die Freiwillige Feuerwehr von Hennigsdorf am Sonnabend ganz auf den Nachwuchs. Die Jugendfeuerwehr führte eine Einsatzübung vor. Auch der Minilöschzug aus Velten war dabei. Führungen durch die Wache und Einblicke in den Fuhrpark komplettierten das Programm.

„Hennigsdorf ist ohne die Freiwillige Feuerwehr und den Feuerwehrverein Florian nicht denkbar. Gerade der Verein veranstaltet traditionelle Feste, zu denen die Hennigsdorfer gern kommen und die sie mit ihrer Wehr verbinden“, sagte Bürgermeister Thomas Günther (SPD) am Sonnabend zum Tag der offenen Tür der Hennigsdorfer Freiwilligen Feuerwehr. Günther bedankte sich für die Unterstützung der Einsatzkräfte, die im vergangenen Jahr 378 Mal ausgerückt waren – eine Steigerung um 128 Einsätze im Vergleich zum Vorjahr. „Das ist eine hohe Leistung, die Disziplin und Können verlangt. Die Herausforderungen sind hoch und sie steigen stetig“, bemerkte Günther.

„Mit dem Tag der offenen Tür wollen wir uns natürlich dem Nachwuchs präsentieren und ihnen unsere Arbeit vorstellen. Die Löcher müssen gestopft werden“, sagte Stadtbrandmeister Frank Dobratz, der dieses Jahr 20. Dienstjubiläum feiert. Zwar sei die Freiwillige Feuerwehr mit gut 70 aktiven Einsatzkräften, darunter auch sechs hauptamtliche Kräfte, gut aufgestellt und die Werbekampagne der Feuerwehr habe ebenfalls geholfen. „Wir haben dadurch viele Quereinsteiger gefunden und eine super Truppe ausgebildet, die Einsätze mitfährt“, erzählte Dobratz. Doch die Gewinnung von Nachwuchs spiele dennoch eine wichtige Rolle. Gerade, weil regelmäßig Mitglieder der Jugendfeuerwehr in den aktiven Dienst wechseln – am Sonnabend ernannte der Bürgermeister Celine Ligmann, Paul Ebelt, Lee-Roy Knop, Florian Lederer und Bennet Schiefelbein zu Feuerwehrfrau- und Feuerwehrmann-Anwärtern –, müssen die freiwerdenden Plätze wieder besetzt werden. Insgesamt 20 Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren können in der Jugendfeuerwehr mitmachen.

Zum Tag der offenen Tür wurde deshalb der Fokus auf die Jugendfeuerwehr gelegt, die den Besuchern eine Einsatzübung präsentierte. Auch die Jüngsten ab drei Jahren aus der benachbarten Feuerwehr Velten bekämpften im Minilöschzug unter Beifall der Zuschauer ein Feuer. Wie erfolgreich die Hennigsdorfer Freiwillige Feuerwehr in der Nachwuchsgewinnung ist, konnte am Sonnabend auch gesehen werden. Mit großer Freude begrüßte Thomas Günther offiziell drei neue Mitglieder der Jugendfeuerwehr: Josefine Hartig, Neele Stenzel und Philipp Riedel. „Ich möchte hier gern mitmachen, die Arbeit reizt mich“, sagte Josefine Hartig. Die 13-Jährige war im vergangenen Jahr mit ihrem kleinen Neffen zum Tag der offenen Tür gekommen, weil dieser so begeistert von der Feuerwehr ist. Dadurch habe sie erste Eindrücke in die Arbeit der Feuerwehr sammeln können, einige Probestunden hätten sie schließlich davon überzeugt, dass die Gemeinschaft und das Angebot das Richtige für sie ist. Regelmäßig kommt sie nun jede Woche zur Feuerwehr. „Ich kriege das hin“, meinte Josefine Hartig gutgelaunt mit Blick auf die Schule.