Ärzte sind öfter Opfer von Gewalt

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Ärzte in Deutschland berichten von zunehmender Gewalt und einem raueren Klima in Praxen und Krankenhäusern. Jeder vierte Arzt sei schon einmal geschlagen geworden, heißt es im „Ärztemonitor 2018“. In Brandenburg hat die Ärzteschaft jetzt ein deutliches Signal gesetzt.

Die Mediziner fordern in einer Resolution von Politik und Gewerkschaft mehr Anstrengungen zu unternehmen, um „Ärztinnen und Ärzte, medizinisches Personal und Rettungskräfte vor Gewalt zu schützen“. Laut dem aktuellen Ärztemonitor kam es im vergangenen Jahr bundesweit täglich zu 288 gewalttätigen Übergriffen. Dazu kommen 2600 Fälle von Beleidigungen. Der Studie zufolge liegen die durchschnittlichen Zahlen weitaus höher. Denn nur 25 Prozent der Angriffe kommen zur Anzeige.

Für den Ärztemonitor hatten die Kassenärztliche Bundesvereinigung und der NAV-Virchow-Bund (Verband der niedergelassenen Ärzte Deutschlands) 7500 Ärzte bundesweit befragt. Der Chef des NAV-Virchow-Bundes, Dirk Heinrich, erklärte dazu: „Meistens entzünden sich die Angriffe daran, dass Patienten nicht das bekommen, was sie wollen.“ Manche wollten sofort drankommen, andere forderten bestimmte Medikamente. Generell habe der Respekt vor Ärzten in den vergangenen Jahren deutlich abgenommen, so der Hamburger Mediziner.

Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, sagte der „Bild am Sonntag“: „Hier spiegeln sich Entwicklungen in unserer Gesellschaft wider: fehlender Respekt und ein hemmungsloser Egoismus.“ Für die Entwicklung macht Gassen einzelne Politiker und Krankenkassenvertreter mitverantwortlich: „Wer ständig einen kompletten Berufsstand herabwürdigt, braucht sich nicht zu wundern und Krokodilstränen weinen, wenn dies dann schließlich zur Gewalt in Praxen führt.“

Hinzu komme, dass das Leben vieler Menschen bei hoher Arbeitsbelastung extrem durchgetaktet sei, sie ständig unter Dampf stehen. „Und sie sind es gewohnt, dass in unserer durchorganisierten Welt alles funktioniert. Wenn es dann mal nicht rund läuft, sind Frust und Ärger groß“, sagte Professor Stefan Kropp jüngst dieser Zeitung. Er ist Vorstandsmitglied der Landesärztekammer Brandenburg und Chefarzt in einem Psychiatrie-Krankenhaus sowie forensischer Gutachter.

Die Brandenburger Ärzteschaft hat im Kampf gegen die Gewalt in Praxen jetzt klare Forderungen an die Politik gerichtet. So ist die Ärztekammer darüber verwundert, dass das Gesundheitswesen nicht in einer jüngst beschlossenen Gesetzesverschärfung mit einbezogen wurde. So gelten nur harte Strafen, wenn jemand Feuerwehrleute und andere Einsatzkräfte bedroht oder angreift. Der Passus müsse zur Sicherheit des medizinischen Personals schnell geändert werden, heißt es in der verabschiedeten Resolution der Brandenburger Mediziner.