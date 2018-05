Streit über Umzug der Vorschulkinder

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Am 7. Mai ziehen rund 30 Vorschulkinder aus der Kita Rhinstrolche (Alte Wallstraße) in den Hort an der Goethe-Schule (Straße der Einheit). Seit einigen Monaten arbeitet die Verwaltung an einer Lösung für die Kapazitätsnot der Kita. Der Umzug, der Platz für in altersgemischten Gruppen betreute Krippenkinder schaffen soll, rief fünf Stadtverordnete auf den Plan, die diesen verhindert wollten. Andreas Kretzschmar, Margareta Ganschow (beide SPD), Stefanie Gebauer und Arthur Förster (beide UWG/LGU) sowie Eckhard Koop (parteilos) ließen eine außerordentliche Stadtverordnetenversammlung einberufen.

Die Stimmung im Ratssaal am Donnerstagabend war aufgeheizt. In der Einwohnerfragestunde zeigten sich Eltern verwundert über die Idee der Abgeordneten, die vorzeitige Betreuung auszusetzen und lieber den Landkreis in die Pflicht zu nehmen, für ausreichend Kita-Plätze zu sorgen. Nach dem Grund für den Einwand gefragt, verwiesen die fünf Stadtverordneten auf die spätere Diskussion.

„Die Kinder freuen sich auf den Umzug, sie werden zur Einschulung nicht gleich mit Schule und Hort konfrontiert. Aus ­pädagogischer Sicht ist diese Eingewöhnung sinnvoll“, argumentierte Kita-Leiterin Ramona Lehmann für die Lösung der Verwaltung, die zum Pilotprojekt werden könnte, um Kinder besser an die Schulsituation zu gewöhnen. In ihrer Kita dürfen 138 Kinder betreut werden. Der Bedarf liegt laut Verwaltung bei 156. „Der Hort hat die Kapazitäten, um Kinder aufzunehmen“, sagte Leiterin Martina Tröger. Durch eine Sondergenehmigung können 168 Kinder betreut werden. Momentan liegt die Auslastung bei 126. Auch der Kita-Ausschuss sprach sich für den Vorschlag aus. Wie Hauptamtsleiterin Bianca Haak informierte, stimmten Eltern, Kita- und Hort-Leiter sowie das Bildungsministerium ebenfalls zu.

Überraschend war, dass sich die SPD-Fraktion gleich zu Beginn der Sitzung von dem Antrag distanzierte. „Wir waren uns von Anfang nicht einig“, so der Fraktionsvorsitzende Peter Winkler. Kretzschmar äußerte sich in der gesamten Diskussion, die er maßgeblich mit angeschoben hatte, nicht.

Antragsunterzeichnerin Stefanie Gebauer hinterfragte, warum nicht andere städtische Kitas wie die in Sommerfeld berücksichtigt wurden, um Vorschulkinder unterzubringen. „Ein Fahrweg von 20 Minuten für die Eltern ist zumutbar“, so Gebauer. Zudem gebe es einen Sportraum in der Kita, der genutzt werden könnte. Die Kita-Leiterin, mit der im Vorfeld scheinbar keiner der Abgeordneten gesprochen hatte, verwies darauf, dass dieser schon berücksichtigt wurde.

Frank Bommert (CDU) erschloss sich die Dringlichkeit des Antrags sowie die gesamte Diskussion nicht. „Es geht scheinbar nicht ums Wohl der Kinder, eher entsteht der Eindruck, hier wolle man Busse eins überziehen.“ Gerhard Mittelstädt aus der SPD-Fraktion fühlte sich an einen Schildbürgerstreich erinnerte. „Wir strapazieren das Verständnis von Demokratie“, sagte er zum Antrag samt Debatte.

Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) brachte einen Fakt aufs Tableau – „Wenn Eltern ihrem Kind den Umzug nicht zutrauen, können sie in der Kita bleiben“ –, der Gebauer neu war. „Wenn jeder die freie Wahl hat, ist das kein Problem“, sagte sie. Der Antrag wurde nach einer Debatte, die wahrlich keine Sternstunde der Kommunalpolitik war, zurückgezogen. „Das hätte man alles im Vorfeld klären können“, so Helmut Glanzer (CDU).