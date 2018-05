„Für Hass ist kein Platz in unserer Stadt“

Roland Becker

Velten (MOZ) Im Beisein der sechs betroffenen Abgeordneten und Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) ist der Presse am Freitag im Rathaus das der SPD zugespielte Hass-Video gezeigt worden. Auf polizeiliches Anraten hin sehen die sieben darin verunglimpften Politiker vorerst aber davon ab, den Kurzfilm auf der Internet-Seite der Stadt jedermann zugänglich zu machen.

„Prolinski Filmproduktion präsentiert“ wird der Film eingeleitet. Blutüberströmt wirkende Fratzen und eine Rentnerin mit entsetzter Mimik werden unterlegt mit den Worten Horror und Angst. Dazwischen tauchen Fotos von Hübner, vier SPD- und zwei CDU-Abgeordneten auf, deren Stirn von einem Kreuz gezeichnet ist. In Verbindung mit diesen Politikern wird der Spruch „Sie sind ekelhaft. Grausam. Ich hasse euch“ gebracht. Dazu wird ein Ausschnitt eines Liedes von Peter Maffay zitiert: „Das Zeichen auf der Stirn ist gut getarnt. Und wenn du es erkennst, dann sei gewarnt.“

Diese Szenen dürften als geschmacklos herüberkommen, wirken aber auf den ersten Blick nicht strafbar. Was nach dem Anschauen des Videos bleibt, ist der Eindruck, dass die mit dem Stirnkreuz portraitierten Politiker an den Pranger gestellt werden. So sieht es jedenfalls die Bürgermeisterin: „Das wirkt schon sehr bedrohlich. Es macht betroffen, es macht mir Angst.“ Und der ebenfalls betroffene SPD-Abgeordnete Andreas Noack ergänzt: „Da wird der Boden bereitet für die nächste Eskalationsstufe, bei der gegen Menschen oder Sachen vorgegangen wird.“

Das Video ist vor etwa drei Wochen der ebenfalls betroffenen SPD-Stadtverordneten Katja Noack zugespielt worden. Am Freitag berichtete sie über diesen Fund: „Ich fand im Briefkasten einen USB-Stick mit einem Zettel dran.“ Auf diesem sei vermerkt gewesen: „Ich kann das mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren. Das beiliegende Video ist aus einer WhatsApp-Gruppe von Pro Velten.“ Hinter dem Hinweis „erstellt und hochgeladen von“ seien ein Name und eine Telefonnummer vermerkt gewesen. Laut Noack sei diese Person am Donnerstag unter den Zuschauern der Stadtverordnetenversammlung gewesen.

Polizei und Staaatsanwaltschaft bestätigen den Eingang von sieben Strafanträgen. „Mir ist der Fall seit 2. Mai bekannt. Wir prüfen den Anfangsverdacht auf eine Straftat“, sagte Wilfried Lehmann, Chef der Neuruppiner Staatsanwaltschaft. Der Staatsschutz ist bei den Ermittlungen federführend. „Es gibt einen groben Verdacht gegen eine namentlich bekannte Person. Ob der sich erhärtet, kann ich noch nicht sagen“, teilte Polizeisprecherin Ariane Feierbach mit.

Marcel Siegert, Chef von Fraktion und Verein Pro Velten, weist von sich, dass der Hass-Film in einer der ihm bekannten WhatsApp-Gruppen von Pro Velten zu sehen war. „Ich kann in den Chats, zu denen ich Zugriff habe, das Video nicht finden.“ Er schreibt aber auch: „Es gibt sicher mehrere unterschiedliche private Chats unter den Mitgliedern.“ Auffällig ist, dass in dem Film ein Logo eingeblendet wird, das auch in der Pro Velten Post 2018 in einem Artikel von Siegert zu sehen war: „VEP Veltener Einheitspartei“. Damit bezeichnet man bei Pro Velten gern die Zusammenarbeit von SPD, CDU, Linken und Freien Wählern und schlägt einen Bogen zur DDR-Einheitspartei SED.

„Das Video ist keine Pro-Velten-Veröffentlichung, und ich weise es ab, uns damit in einen Zusammenhang zu bringen“, schreibt Siegert auf Nachfrage. Das erste Mal habe er von dem Film während einer Runde der Fraktionsvorsitzenden mit der Bürgermeisterin am 26. April Kenntnis erhalten. Zustimmendes Nicken herrschte in der Presserunde am Freitag, als sich die CDU-Abgeordnete Eva Pawels­ki an diesen Moment erinnerte: „Herr Siegert wurde rot bis unter die Ohren.“ Seither, so Siegert, habe er darüber mit niemandem von Pro Velten gesprochen. Er schreibt weiter: „Ich verurteile alles, was gegen unser Recht verstößt.“ Ein Wort des Mitgefühls für seine Kollegen im Stadtparlament enthält die Antwort nicht. Stattdessen heißt es: „Nachdem wir von der SPD als Lügner, Meckerer und Spalter bezeichnet worden sind, so sind wir nun die Hass-Video-Ersteller?“

„Wir beschreiten einen ungewöhnlichen Weg“, sagt die Bürgermeisterin im Hinblick auf das mit den sechs Abgeordneten abgesprochene Vorgehen, sich an die Öffentlichkeit zu wenden. Man habe sich dazu entschieden, „weil es um die Stimmungslage in der Stadt geht, um die Gräben. Darunter muss man einen Schlussstrich ziehen. So kann es nicht weitergehen“, appelliert Hübner. Andreas Noack ergänzt: „Die Grenze ist mehr als überschritten. Das habe ich in fast 30 Jahren Politik nicht erlebt.“

Die Betroffenen werben unter den Veltenern dafür, sich zu einem toleranten Miteinander in der Stadt zu bekennen. In dem Appell, der auf der Internetseite der Stadt zu finden ist, heißt es: „Lassen Sie uns gemeinsam dafür eintreten, dass unser Gemeinschaftsgefühl erstarkt! Lassen Sie uns gemeinsam zeigen, dass Hass und Hetze in unserer Stadt keinen Platz haben! (...) Bitte zeigen Sie uns, dass wir nicht allein mit unserer Meinung stehen.“ Damit verbunden ist die Bitte, per Mail (fuer-velten@velten.de) oder Brief mitzuteilen, was die Veltener bewegt, wenn sie an ihre Stadt denken, und wie sie die Stimmung in ihrer Heimat empfinden.

Im Schreiben heißt es: „Wir lassen uns nicht einschüchtern.“ Politik, so der Tenor am Freitag, müsse weiter mit durchaus streitbaren Argumenten geführt werden, dürfe aber niemals in Hassbotschaften ausarten.

Politisch aktiv wollen die Betroffenen weiterhin bleiben. „Das ziehe ich erst in Zweifel, wenn es einen Angriff auf meine Familie geben würde“, sagt Frank Steinbock.(SPD). Und Andreas Noack ergänzt: „Der den Film gemacht hat, würde sich sicher wünschen, uns einzuschüchtern. Aber ich bin 1989 nicht in die Politik gegangen, um mich einschüchtern zu lassen.“