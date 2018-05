Wenn auf Bäumen Bonbons wachsen

Eva Loth

Bad Belzig ( ) Das Wandern war am vergangenen Sonntag nicht nur des Müllers Lust. Zum 13. Naturparkwanderfest hatten sich vorab 180 Personen angemeldet. Gewandert sind sage und schreibe mehr als 230. Start und Ziel war in diesem Jahr das Landhaus „Alte Schmiede“ in Lühnsdorf. Insgesamt wurden neun verschiedene Touren angeboten, von Barfuß- und Gesundheitswandern, mit der ganzen Familie und Eseln, aber auch über längere Strecken. So konnte sich jeder Teilnehmer das für ihn passende heraussuchen. Marina Czepel war mit den Jüngsten über eine Strecke von vier Kilometern unterwegs, die bei ihrer Rückkehr begeistert erzählten, was sie alles erlebt und gesehen haben und das auf einer alten Eiche sogar Bonbons und Bananen „wuchsen“.

Die Wanderer kamen aus nah und fern. Berlin könnte man da eher als nah bezeichnen. Rosie Kühne kommt aus der Hauptstadt. Sie war in der Karwoche auf der Burg in Bad Belzig. „Da ich ein neugieriger Mensch bin, hab ich alles an Informationen mitgenommen, was ich finden konnte“, erzählt sie. So auch den Prospekt vom Wanderfest. Die Idee fand sie so toll, dass sie sofort Freunde, Bekannte und ihre Chormitglieder mobilisierte. „Es ist so toll, mal aus der Stadt heraus zu kommen“, so Rosie Kühne, „und mit dem Regionalexpress geht das auch sehr unkompliziert.“ Sie hat auch spontan ein Quartier auf Burg Eisenhardt bekommen und so nebenbei auch noch etwas über die Geschichte der Stadt gelernt. Begeistert ist sie auch vom Kunstwanderweg und meint: „Ich war sicher nicht das letzte Mal hier.“ Entschieden hat sich Rosie Kühne neben vielen anderen für die Gesundheitswanderung. Diese wurde von Brigitte Thäle geführt. Die hatte zum Deutschen Wandertag ihren Wanderführer gemacht und anschließend in Eigenregie eine Ausbildung zum Gesundheitswanderführer. Während ihrer Wanderung wurden immer wieder kleine Übungen für Gelenke und Kreislauf gemacht, was bei den Teilnehmern sehr gut ankam. Brigitte Thäle bezeichnet sich selbst als Botschafterin des Flämings. Sie liebt den Kontakt zu Menschen. Wer eine solche Wanderung unternehmen will, kann sie jederzeit über den Naturparkverein buchen. Das Echo der Teilnehmer ihrer Tour war durchweg positiv, was auch Brigitte Thäle freut. Selbst das Ankommen in Lühnsdorf wurde von abschließenden Übungen begleitet.

Eine etwas weitere Anfahrt hatte eine Wandergruppe aus Lübeck. Sie waren zu einem Wanderurlaub in den Fläming gekommen. Hier hörten sie vom Naturpark-Wanderfest und entschieden sich spontan, mitzumachen. Lübeck kann eben nicht nur Marzipan!

Nach und nach trudelten die einzelnen Wandergruppen ein. Zur Erinnerung gab es für alle eine Teilnahmebestätigung und einen Anstecker, welchen Regina Weber und Gabriele Volkmann aus Bad Belzig stolz präsentierten. Die Wanderlustigen waren mit Kind und Kegel und auch mit Hund unterwegs. Dazu kam Max Kalb mit Hündin Lisa extra aus Brandenburg. Ein besonderes Erlebnis war für alle die Eselwanderung. Wer von den Kindern zu müde war, konnte dann auch ein Stück auf den Grautieren reiten.

Vizelandrat Christian Stein überbrachte die Grußworte des Landrates. Er würdigte in seinen Worten die Aktivitäten des Naturparkvereins und ist stolz, dass die Wanderwege der Region so gut hergerichtet werden konnten. Dafür wird sich der Landkreis auch weiterhin einsetzen, damit sich die Besucher der Region wohl fühlen können. Einen großen Anteil daran, dass es so aussieht, hat Natur- und Landschaftsführer Dietmar Grünert aus Niemegk. Ihm ist es nicht zuletzt auch zu verdanken, dass neue Wanderwege hergerichtet werden konnten. Dafür dankte Christian Stein im Namen des Landkreises und wollte Dietmar Grünert eigentlich eine Urkunde überreichen. Diese war aus unerfindlichen Gründen jedoch nicht auffindbar. So gab es als Vorgeschmack einen Präsentkorb mit Produkten der Region.

Der Festplatz in Lühnsdorf mauserte sich im Verlauf der Veranstaltung zur großen Bühne. Die Kinder des Niemegker Carnevalsclubs zeigten den Gästen einen Tanz aus „Die Eiskönigin“. Vielleicht nicht ganz passend zum schönen Wetter, aber wer Kinder zu Hause hat weiß: Elsa und Anna sind in! Da tut auch strahlender Sonnenschein der Sache keinen Abbruch, denn über den freuten sich besonders die Organisatoren. „Nachdem wir in Garrey und Wiesenburg förmlich eingeregnet sind, sind wir so froh, dass es heute so schön ist“, so Juliane Wittig vom Naturparkverein. Und an den Teilnehmerzahlen merkte man es allemal, so sehr, dass noch zusätzlich Bänke und Tische aufgestellt werden mussten. Das Landhaus „Alte Schmiede“ versorgte die hungrigen und vor allem durstigen Wanderer den ganzen Nachmittag fleißig mit Getränken, Essen, Kaffee und Kuchen. Wer Lust hatte, konnte anschließend an einer Führung durch die Lühnsdorfer Kirche teilnehmen.