Bärbel Kraemer

Bad Belzig ( ) „Demokratie leben ist für mich Herzensangelegenheit und Lebensaufgabe“, sagt Florian Görner. Der Koordinator des Lokalen Aktionsplanes (LAP) für Toleranz und Demokratie im Hohen Fläming hält anlässlich der sich zum 73. Mal jährenden kampflosen Übergabe Belzigs an die Rote Armee die Rede am Gedenkstein im Grünen Grund. Mit der kampflosen Übergabe war zugleich die Befreiung des Außenlagers Roederhof des Konzentrationslagers Ravensbrück am Stadtrand von Belzig verbunden.

Mit nahezu 100 Menschen, unter ihnen Bürgermeister Roland Leisegang und seine Amtsvorgängerin Hannelore Klabunde-Quast (beide parteilos), kamen so viele Personen wie lange nicht mehr zum traditionellen Gedenken in den Grünen Grund. Dorthin, wo sich von 1944 bis 1945 unvorstellbares Leid ereignete.

Mehr als 2.500 Frauen, Männer aber auch Kinder waren während dieser Zeit dort inhaftiert und mussten in der unweit gelegenen Munitionsfabrik arbeiten. In den letzten Kriegstagen wurden noch 600 Frauen auf einen Todesmarsch nach Altengrabow geschickt. Wer nicht mehr gehfähig und zu schwach war, wurde im Lager zurückgelassen. Von diesen 72 kranken und sich selbst überlassenen Menschen erlebten nur 63 die Befreiung des Lagers am 3. Mai 1945. Alle anderen waren zwischenzeitlich verstorben - unter ihnen auch die erst 24 Jahre alte Maria Aertz aus Belgien.

Helena Rens, die nach Florian Görner ans Rednerpult tritt, erzählt den umstehenden Menschen, warum ihre Tante Maria Aertz von den Nazis gefangen genommen und nachfolgend im Roederhof in Belzig inhaftiert und zur Arbeit in der Munitionsfabrik gezwungen wurde. Sie hatte drei amerikanischen Piloten, die auf ihrem Rückmarsch von Holland nach Brüssel um Hilfe gegeben hatten, für einige Tage Essen und Obdach gegeben. „Es war eine normale Tat der Mitmenschlichkeit“, so Helena Rens, die in Begleitung ihrer Freundin Chris van Olmen am Gedenken in Bad Belzig teilnimmt. „Wir müssen mutig bleiben, für unsere Kinder. Damit sich die Geschichte nicht wiederholt“, mahnt die Belgierin.

„Die Hassparolen der neuen Rechten, die sich bürgerlich geben aber vor Nazi Ideologien triefen, dürfen nicht salonfähig werden“, so Görner weiter. Deshalb lautet sein eindringlicher Appell: Demokratie leben!

Berührende Zitate und Lieder aus aller Welt, vorgetragen durch Frauen und Männer des Singkreises „Einklang“, setzen nachfolgend einen besonderen Akzent im Rahmen des traditionellen Gedenkens, welches die Anwesenden berührte.