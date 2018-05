Mandy Oys

Löwenberger Land (MOZ) Nach mehreren Waldbränden im Löwenberger Land am vergangenen Wochenende sucht die Polizei Zeugen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Allerdings würden Spuren bei solchen Ereignissen durch das Feuer selbst und die anschließenden Löscharbeiten größtenteils vernichtet, sagt Dörte Röhrs von der Polizeidirektion Nord. Was gesichert wurde, sei derzeit im Labor. „Wir ziehen in Betracht, dass die Feuer mit der letzten Brandserie zusammenhängen“, sagt Röhrs. Die hielt das Löwenberger Land und die Stadt Liebenwalde 2016 und 2017 in Atem. Knapp 40 Mal brannte es in Wäldern und leer stehenden Gebäuden. Die Kommunen setzten eine Belohnung von 10 000 Euro aus. Die Frist sei jedoch im Dezember vergangenen Jahres abgelaufen.

Sowohl im Wald zwischen Liebenberg und Neuholland musste die Feuerwehr am Sonnabend erneut mehrere Brände löschen als auch bei Neuendorf. Dort brannte es am Sonntag an fünf Orten. Ein Hubschrauber unterstützte die Suche nach weiteren Brandherden von oben. Zwei Feuerwehrleute waren bei den Löscharbeiten verletzt.

Zeugen, die in der Nähe etwas Verdächtiges beobachtet haben, bittet die Polizei, sich zu melden: 03301 8510