Ulf Grieger

Golzow (MOZ) Bei einem Brand eines Einfamilienhauses in der Genschmarer Straße in Golzow hatten die vier Bewohner in der Nacht zum Montag Glück im Unglück. Der Brandmelder schlug Alarm, so dass sie unverletzt überlebten. .

Gegen drei Uhr war am Kaminholzstapel ein Feuer ausgebrochen, das auf Fassade und Dachstuhl des Einfamilienhauses übergriff. Die Freiwillige Feuerwehr löschte die Flammen, so dass das Haus bewohnbar bleibt. Wie das Feuer ausbrechen konnte, untersucht derzeit die Kriminalpolizei. Die Polizei schätzt den Schaden auf 8000 Euro.