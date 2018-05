Odin Tietsche

Klein-Mutz (MOZ) Ein Dobermann-Retriever-Mix hat am Sonntag an einer Badestelle in Klein-Mutz eine 29-jährige Frau angefallen und verletzt. Er biss die Frau in die rechte Hand und die Schulter. Ein Rettungswagen brachte die Frau daraufhin ins Krankenhaus.

Da auch das Herrchen des Hundes den Dobermann-Mix nicht beruhigen konnte, wurde dieser auf Wunsch des Halters durch den hinzugerufenen Tierarzt vor Ort eingeschläfert.