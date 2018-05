Landrats-Stichwahlen entfachen Debatte über neues Wahlrecht

dpa

Potsdam (dpa) Nach der teils extrem niedrigen Wahlbeteiligung bei den Landrats-Stichwahlen in Brandenburg wird erneut über eine Reform des Wahlrechts diskutiert.

Der Verein Mehr Demokratie in Berlin und Brandenburg forderte eine Rangfolgewahl, bei der die Bürger nur in einem Wahlgang ihr Votum abgeben müssen und dabei gleich die Kandidaten in eine Wunsch-Reihenfolge einsortieren.

Die Grünen unterstützten den Vorschlag. „Das 15 Prozent-Quorum ist dabei nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems, da Quoren eine abschreckende Wirkung haben“, erklärte Grünen-Landeschef Clemens Rostock. „Wer geht schon gerne zur Wahl, wenn vorher fraglich ist, ob die Wahl überhaupt gültig wird?“ Zudem müssten Landrats- und Bürgermeisterwahlen mit den Wahlen zu den Kommunalparlamenten zusammengelegt werden.

SPD-Generalsekretär Erik Stohn sagte, er sehe derzeit keine politische Mehrheit für eine Änderung des Wahlrechts. Allerdings müsse man auch künftig schauen, wie Wahltermine möglichst zusammengelegt werden könnten.

In den Kreisen Barnim und Ostprignitz-Ruppin lagen am Sonntag jeweils SPD-Kandidaten vorne, die aber am Mindestquorum von 15 Prozent aller Wahlberechtigten scheiterten. Hier müssen die Kreistage nun entscheiden, wer in den kommenden acht Jahren der Landrat ist.

Stohn sagte, er hoffe, dass die Kreistage das Votum der Wähler respektierten und nun die SPD-Kandidaten wählten. Rechtlich sind die Kreistage allerdings frei in ihrer Entscheidung und könnten auch einen unterlegenen Kandidaten oder eine ganz andere Person wählen.

Bei den beiden weiteren Landrats-Stichwahlen am Sonntag hatten sich jeweils CDU-Kandidaten durchgesetzt. CDU-Generalsekretär Steeven Bretz hatte bereits am Wahlabend erklärt, er sei besonders erfreut, dass CDU-Landrat Harald Altekrüger in Spree-Neiße alter und neuer Landrat sei. Er hatte sich einem AfD-Herausforderer stellen müssen. Zudem hätten die Wähler entschieden, dass die Uckermark - Heimat von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) - künftig wieder von der CDU regiert werde, erklärte Bretz.

AfD-Landeschef Andreas Kalbitz erklärte, die Zustimmung von etwa 40 Prozent zu AfD-Kandidaten bei der Landratswahl in Spree-Neiße und bei der Bürgermeister-Stichwahl in Guben seien ein weiteres starkes Signal. „Die AfD ist die moderne konservative Volkspartei in Ostdeutschland und in Brandenburg und jetzt schon auf Augenhöhe mit den Altparteien in Guben, Cottbus und in der Mark“, meinte Kalbitz.