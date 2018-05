Mutmaßlich entführter Vietnamese ohne Hoffnung

dpa

Berlin (dpa) Für den überraschenden Verzicht des mutmaßlich aus Berlin entführten Vietnamesen Trinh Xuan Thanh auf eine Berufung gegen seine Verurteilung gibt es laut einer Anwältin „viele Gründe“.

„Einer ist, dass er keine Hoffnung auf Gerechtigkeit hat“, sagte Petra Schlagenhauf am Montag in Berlin am Rande des Prozesses um die mutmaßliche Verschleppung des Geschäftsmannes und früheren kommunistischen Funktionärs. Schlagenhauf vertritt den 52-Jährigen in dem Verfahren als Nebenkläger.

Die Rücknahme war bekannt geworden, kurz bevor am Montag in Vietnams Hauptstadt Hanoi der Berufungsprozess beginnen sollte. Damit verzichtete der wegen Korruption und Misswirtschaft zu zwei Mal lebenslanger Haft verurteilte 52-Jährige auf eine Chance, seine Strafe zu reduzieren. Warum, blieb unklar. Schlagenhauf sagte: „Er hat betont, dass er unschuldig ist.“

Laut Bundesanwaltschaft soll der vietnamesische Geheimdienst die Entführung des Geschäftsmannes sowie seiner Begleiterin am 23. Juli 2017 im Berliner Tiergarten organisiert haben. Auch die Botschaft und in Europa lebende Vietnamesen sollen beteiligt gewesen sein.

Vor dem Kammergericht der Hauptstadt muss sich seit zwei Wochen ein 47-Jähriger wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit und Beihilfe zur Freiheitsberaubung verantworten. Er soll unter anderem das Entführungsauto in Prag gemietet, nach Berlin und später wieder zurückgefahren haben.

Am inzwischen dritten Prozesstag wurde die Ehefrau des mutmaßlich Entführten als Zeugin befragt. Die Familie sei im Sommer 2016 nach Berlin gekommen und habe aus Sicherheitsgründen oft die Wohnung gewechselt, erklärte die 49-Jährige.