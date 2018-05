Anliegerstraßenausbau beginnt

Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Am heutigen Montag beginnen die Bauarbeiten für den Anliegerstraßenbau 2018 in Falkensee. Die Baumaßnahmen werden voraussichtlich Ende Oktober abgeschlossen sein. Während der Baumaßnahmen werden die Straßenabschnitte voll gesperrt. Der Anliegerverkehr wird gewährleistet. Zeitweise Beeinträchtigungen sind im Zuge der Bauzeit jedoch unvermeidbar. Seit Montag, 7. Mai, beginnen die Straßenbauarbeiten in der Bachstelzenstraße auf gesamter Länge sowie am Kuckuckswinkel zwischen Turmfalkenstraße und Zaunkönigstraße, in der Pausiner Straße zwischen Tegeler Straße und Hennigsdorfer Straße sowie in der Wansdorfer Straße zwischen Marwitzer Straße und Hennigsdorfer Straße, in der Arcostraße zwischen Heckmannstraße und Döberitzer Straße, in der Heckmannstraße zwischen Potsdamer Straße und Helmholtzstraße, in der Helmholtzstraße zwischen Barkhausenstraße und Döberitzer Straße sowie in der Slabystraße zwischen Barkhausenstraße bis südliches Ende, in der Leistikowstraße zwischen Wilhelm-Busch-Straße und Schlosserweg sowie imTischlerweg auf gesamter Länge. Zusätzlich beginnen abMontag, 22. Mai, die Bauarbeiten in der Bötzower Straße auf der gesamten Länge sowie in der Friedenstraße auf der gesamten Länge.