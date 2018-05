Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Die Falkenseer Tafel muss umziehen. Das Mietverhältnis für die bisherigen Räume in der Heinkelstraße wurde gekündigt. Nun hat die Tafel neue Räumlichkeiten gefunden, wie der Vorsitzende des Tafel e.V., Volker Mueller mitteilte. Im Juli erfolgt der Umzug in die Döberitzer Straße 15, wo weiterhin Lebensmittelausgabe, Kleiderkammer und die Möbelbörse unter einem Dach untergebracht werden können. Bis zum Umzug läuft die Arbeit in der Heinkelstraße natürlich weiter, auch Sachspenden können weiterhin dort abgegeben werden. Der geneue Umzugstermin wird noch bekannt gegeben.

So ein Umzug kostet natürlich Geld. Das neue Mietverhältnis will bezahlt sein,genauso wie die Umnutzungsgenehmigungen und schließlich der Umzug selbst, so Mueller. Daher bittet der Tafel e.V. um Spenden zur Unterstützung seiner Arbeit. (Steuerabzugsfähige) Spenden gegen auf das Konto bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse unter IBAN: DE29 1605 0000 3812 0062 34, Verwendungszweck: Falkenseer Tafel.