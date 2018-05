Übergroße Weibsbilder füllen die Scheune

Martin Risken

Bergsdorf (MOZ) Am kommenden Sonntag eröffnet das Kurt-Mühlenhaupt-Museum die Ausstellungssaison. Zum Auftakt sind Bilder von Strawalde zu sehen. Jürgen Böttcher, der sich als Maler nach Strawalde, dem Ort seiner Kindheit und Jugend in der Oberlausitz, nennt, war einer der bedeutendsten oppositionellen Maler in der DDR.

Anfang vergangenen Jahres führte Hannelore Mühlenhaupt einen befreundeten Regisseur mit dessen Freund Jürgen Bött­echer durch die Ausstellung des Museums mit Bildern Achim Freyers. Für Böttcher war es der erste Besuch im Mühlenhaupt-Museum. Er war hellauf begeistert: von der kathedralischen Feldsteinscheune als Ausstellungsraum, der weiten, sonnigen Landschaft rund um das Museum, dem besonderen Ambiente des Ortes. Ein Heimatgefühl habe er hier sofort und malen wolle er hier, am liebsten direkt in der Scheune und ob er nicht ein paar Tage bleiben könne und ja, ausstellen wolle er hier auch. Für das Mühlenhaupt-Museum hatte Strawalde damals noch keine Zeit, zu viel beschäftigt ist der mittlerweile 86-Jährige. Gerade laufen Ausstellungen mit seinen Bildern beziehungsweise Filmen in Paris und in der Galerie Born auf dem Darß, eine große Retrospektive wird gerade in Potsdam vorbereitet. Zwölf Monate nach seinem ersten Besuch in Bergsdorf hängen nun Strawaldes beeindruckende Werke in der Feldsteinscheune.

Der Künstler Jürgen Böttcher, genannt Strawalde, malt, zeichnet, dichtet, filmt und liebt die Frauen. Es ist nicht einfach, diesen Mann der vielen Talente zu fassen. Man kann es demnächst wieder erleben. Böttcher wurde 1931 in Frankenberg in Sachsen geboren. Das hochmusikalische Kind erlebte das Ende der Nazizeit als Trauma und den Einzug der Russen als Befreiung. Ab 1949 studierte er Malerei in Dresden und geriet wie sein Lehrer Wilhelm Lachnit mitten in die stalinistische Formalismus-Debatte. Böttcher versammelte in Dresden einen privaten Kreis von Künstlern um sich, Maler wie Ralf Winkler, Peter Herrmann und Peter Graf, die von den DDR-Behörden verfolgt und an der Ausstellung ihrer Arbeiten gehindert wurden. In diesem Kreis wurde Strawalde zum künstlerischen „Ziehvater“ des später in den Westen emigrierten Malers A. R. Penck, der sich damals noch Ralf Winkler nannte.

Um nach Berlin zu kommen, studierte Böttcher ab 1955 Filmregie in Potsdam-Babelsberg. Er landet beim Defa-Studio für Dokumentarfilme. Schon sein vierter Film, „Drei von vielen“ (1961) über die Dresdner Künstlerfreunde um Peter Herrmann und Peter Graf, wurde verboten. Gleichwohl wurde Böttcher zum Vorbild für jüngere Filmemacher. Das Malen betrieb er parallel, Ausstellungen hat er zu DDR-Zeiten nur wenige. Formal gibt es Korrespondenzen zwischen Filmstils und Gemälden, zwischen den nach 1990 auf weltweiten Reisen geschossenen Polaroids und den Anfang der 1980er-Jahre entstandenen Kunstpostkarte-Übermalungen Alter Meister: flirrendes Helldunkel neben kalligrafischer Disziplin; Abstraktes zeitgleich neben Gegenständlichem. Arbeitet Strawalde farbig, dann tief aus dem Bauch, wie ein echter Dresdner. Eine Handschrift im Sinne leichter Wiedererkennbarkeit sucht man vergebens.

Die Ausstellungseröffnung am 13. Mai wird traditionell als großes Hoffest gefeiert. Die Band Pieni Orkesteri wird mit finnischem Tango den Nachmittag musikalisch begleiten. Die Bergs­dorfer Feuerwehr sorgt mit Gegrilltem für das leibliche Wohl und die Frauen aus dem Dorf steuern ihre selbstgebackenen Kuchen zum Gelingen des Festes bei. Der Eintritt zur Ausstellungseröffnung beträgt acht, ermäßigt sechs Euro. Die Ausstellung ist dann noch bis zum 24. Juni zu sehen.