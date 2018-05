Startschuss für Radtour ins polnische Sroda

Roland Becker

Hennigsdorf/Sroda (MOZ) Dass Hennigsdorfs Schützen nicht nur gute Augen und eine ruhige Hand haben, sondern auch fit in den Beinen sind, beweisen dieser Tage fünf Mitglieder der Schützengilde, die sich am Montag vom Rathaus aus auf den Weg in die polnische Partnerstadt Sroda begaben. Per Fahrrad wollen sie die 380 Kilometer-Distanz bis Freitag zurückgelegt haben. Die längste Tagesetappe wird 99 Kilometer betragen. Am komfortabelsten hat es der Vorsitzende der Schützen. Ingo Bischoff ist mit einem Elektrorad unterwegs. Am Wochenende werden die Radler dann mit ihren polnischen Freunden ihrem eigentlichen Hobby frönen: dem Schießen. Am Wettbewerb nimmt auch Srodas Bürgermeister Wojciech Zietkowski teil. „Nach monatelanger Planung ist das ein freudiger Moment“, so Bi­­­schoff kurz vor dem Start. Der wurde einer Schützengilde entsprechend mit einem Schuss, für den Bürgermeister Thomas Günther (SPD) zuständig war, eingeleitet. Ausgestattet mit Info-Material über Hennigsdorf wollen die fünf Radler und ihre zwei Begleiter im Auto unterwegs für ihre Heimatstadt werben. Die Rückreise – man soll nichts übertreiben – erfolgt im Auto.