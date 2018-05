Shuttle-Bus während der Vollsperrung

Marco Winkler

Bötzow (MOZ) Am Montag, 14. Mai, beginnt die Vollsperrung der Landesstraße 20 zwischen Bötzow und Schönwalde. Betroffen sind auch Buslinien von Havelbus, die durch Oberhavel führen. Hatte die Verkehrsgesellschaft mit Sitz in Nauen, wie berichtet, lange nicht mit einer Vollsperrung gerechnet, hat sie sich nun auf Ersatz- und Umleitungsverkehr eingestellt.

Die Linie 671, die Paaren/Glien mit Bötzow und Spandau verbindet, wird für die Dauer der Bauarbeiten folgende Haltestellen nicht mehr bedienen: Erlenbruch (Schönwalde) sowie Jugferndamm, Kirche, Dorfaue und Werkstraße (alle in Bötzow). An den Schultagen soll laut Havelbus-Pressesprecherin Karola Schulz am Morgen sowie am Nachmittag zwischen Bötzow-Schule und Wansdorf (In den Hufen) ein Shuttle-Bus mit der Liniennummer 671 A verkehren. Der Bus fährt Schule, Dorfaue und Werkstraße an. Auch auf der Linie 651 aus Falkensee kommt es zu veränderten Fahrzeiten. Die Linie fährt dreimal täglich über Bötzow und Marwitz zum Hennigsdorfer Bahnhof. Die Busse werden ab 14. Mai zwischen Schönwalde-Fliegersiedlung und Bötzow über Wansdorf umgeleitet. Hier kommt es zu veränderten Fahrzeiten, die im Detail auf www.havelbus.de nachzulesen sind.

Anders als es die Verkehrsgesellschaft offiziell mitteilt, ist vorerst aber nicht der Neubau der Eisenbahnbrücke Grund für die Vollsperrung. Der verantwortliche Landesbetrieb Straßenwesen wird ab Montag erst einmal einen Graben-Durchlass kurz hinter der Siedlung Bötzow-Ausbau bauen. Für den Umleitungsverkehr wird zudem eine Buswendeschleife am Parkplatz südlich von Bötzow-Ausbau hergestellt. Die Erweiterung der Schleife an der Bötzower Schule scheint schon vollbracht zu sein.

Die Vollsperrung soll bis Ende August andauern. Die großräumige Umfahrung führt 22 Kilometer über Vehlefanz und Perwenitz. Ab Oktober sollen dann schließlich die Bahnbrücke hinter Bötzow neu gebaut werden und der Radweglückenschluss erfolgen. Laut zuständigem Planer Jürgen Rühle wird die L 20 dann für 16 Monate vollgesperrt. Eine Fußgängerquerung wird es nicht geben.