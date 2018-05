Radwegekonzept in der Warteschleife

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Weder Geld noch Zeit sind dieses Jahr für die Erstellung eines Radwegekonzeptes in Birkenwerder vorhanden. Handlungsbedarf gibt es trotzdem.

So lautet das Resümee nach der jüngsten Sitzung des Ortsentwicklungsausschusses. Jürgen Lampe vom Umweltbeirat stellte Anregungen des Gremiums vor, damit Radfahrer sicherer und unkompliziert durch den Ort kommen. Vorgeschlagen wird beispielsweise, die Radwege an den Bundesstraßen für beide Richtungen freizugeben, weil es nur wenige sichere Querungsmöglichkeiten gibt. Besonders kritisch sieht der Beirat die Situation an der Clara-Zetkin-Straße, wo sich Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer beim Aussteigen regelmäßig in die Quere kommen. Hier regt der Umweltbeirat an, Radfahrern zu erlauben, auf der Bundesstraße zu fahren. In Wohngebieten soll ihnen dagegen ermöglicht werden, die Bürgersteige sowie noch anzulegende Schutzstreifen zu nutzen.

Als besonders kritische Ecken sieht der Umweltbeirat zum Beispiel die Brücke am Bahnhof, die Rathauskreuzung und die Bayernstraße. Oft seien Radfahrer gezwungen, sich rechtswidrig zu verhalten, sagte Jürgen Lampe.

„Das kann aber nur die Grundlage für ein Konzept sein“, regte Lampe, der Zustimmung von allen Fraktionen bekam, an. Allerdings konnte der Ausschuss sich nicht auf einen gemeinsamen Beschluss einigen. Deshalb wurde das Thema in die nächste Runde der Fraktionsvorsitzenden verschoben. Dort soll ein parteiübergreifender Antrag formuliert werden.

Ziel soll sein, den Radverkehr in Birkenwerder sicherer und attraktiver zu machen, um den Individualverkehr zu reduzieren. Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF) schlug vor, für ein Radwegekonzept per Beschluss Geld in den Haushalt für das nächste Jahr einzustellen. „Ohne externen Sachverstand geht das nicht“, erklärte Zimniock.

Bauamtsleiter Jens Kruse machte deutlich, dass sein Amt in diesem Jahr aus personellen und finanziellen Gründen kein Radwegekonzept erstellen kann oder Experten damit beauftragen kann. Er sicherte aber zu, die Vorschläge und Anregungen aus dem Umweltbeirat rechtlich zu prüfen. Weiter teilte Kruse mit, dass der Polizei keine besonderen Unfallschwerpunkte für Radfahrer in Birkenwerder bekannt seien.

Torsten Lindner, Vorsitzender der Lenkungsgruppe Klimaschutz, appellierte an die Lokalpolitiker, dem Radverkehr im Ort mehr Beachtung zu schenken. Das sei ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz.

Unterstützung bekommen die Radfahrer in Birkenwerder im Sommer von einer Interessengruppe. Am 2. Juli soll eine Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) gegründet werden. Das Treffen beginnt um 19 Uhr im Ratskeller. Interessierte sind willkommen.