Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) Nicht schlecht staunten am Montag Fußgänger und Autofahrer, die in der Dr.-Heinrich-Byk-Straße in Oranienburg unterwegs waren. Die dortige Böschung an der Bahnunterführung sah aus, als wäre sie schon für Halloween vorbereitet worden. Auslöser der schaurig-schönen Szenerie ist aber die Gespinstmotte.

Die Raupen spinnen zunächst ein dichtes weißes Netz über Bäume und Büsche, anschließend fressen sie das Blattwerk weg. Doch nach wenigen Wochen ist der Spuk vorbei. Dann sind die Raupen zu Motten herangewachsen und flattern davon. Bis dahin sieht die Böschung an der Bahnunterführung weiterhin geSPINstisch aus.